L’amore secondo Isabelle: la passione come riscatto

Juliette Binoche in un ritratto di donna che insegue l'amore come antidoto alla solitudine. L'amore secondo Isabelle è l'appuntamento da non perdere giovedì 9 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due

L’amore secondo Isabelle è l’amore secondo ogni donna o quasi.

La commedia amorosa francese diretta da Claire Denis con protagonista una Juliette Binoche in stato di grazia è l’appuntamento da non perdere per chiunque ami il Cinema con la C maiuscola e l’Amore con la A maiuscola.

Giovedì 9 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due, lasciatevi incantare dalle maglie sensuali di questa pellicola che grida passione a ogni frame.

Juliette Binoche è dipinta in un ritratto di donna che insegue l’amore come antidoto alla solitudine. Nei panni di Isabelle, una bella cinquantenne di professione pittrice, divorziata con una figlia di dieci anni, la Binoche incarna perfettamente tantissime donne che si ritovano nella stessa situazione del suo personaggio.

Isabelle aspetta che la sua vita venga riempita da un amore. Prima da quello di un banchiere eccentrico che la seduce e poi le assicura che non lascerà mai la moglie; poi da quello di un attore e di un uomo conosciuto per caso.

Una collana di amori infilati e subito sfilati, una miscellanea di insuccessi che tuttavia non le fanno mai disperare né smettere di credere che l’unica salvezza che ci è concessa è proprio l’amore.

