5 film Horror da vedere a maggio su Sky

Anche a maggio, l’offerta Sky Cinema prevede numerosi titoli per gli amanti dell’horror

Il canale Sky Cinema Suspense (canale 306) è dedicato a tutti gli amanti del brivido e delle emozioni forti. Thriller mozzafiato, crime stories, noir e tanti horror per trascorrere momenti al cardiopalma. Il sabato notte, la programmazione si fa ancora più interessante grazie alla HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata selezionati tra i migliori titoli del genere horror. A partire dalle 21:00 fino alle 4:00 del mattino il sabato notte è ad alto tasso adrenalinico. Tantissimi i titoli in programma a maggio. Ne abbiamo selezionati cinque da non perdere.

Il fantasma dell’opera

La prima notte del giudizio

Dracula

eXistenZ

Paranormal activity 2

Il fantasma dell’opera (1962)

Tra le tante trasposizioni cinematografiche del famosissimo libro di Gastone Leroux, Sky Cinema Suspense trasmette “Il fantasma dell’opera” di Terence Fisher, con Herbert Lom, Heather Sears, Edward De Souza. Un essere misterioso vuole impedire che venga rappresentato una determinata opera teatrale. Il suo autore, senza scrupoli, insidia con scarso successo un'artista e la caccia insieme all'uomo che ha preso le sue difese. Ambientazione londinese per il film del 1962, in onda sabato 18 maggio in seconda serata.

La prima notte del giudizio (2018)

Molto più moderno il film proposto da Sky Cinema Suspense sabato 25 maggio: “La prima notte del giudizio”, di Gerard McMurray con Marisa Tomei, Lauren Velez, Melonie Diaz, Mo McRae. Negli Stati Uniti viene istituita, per legge, la Notte dello Sfogo: 12 ore in cui tutto è concesso, senza alcun limite. Prequel de “La notte del giudizio”, è un thriller distopico dove aleggia forte la critica politica.

Dracula (1979)

Un grande classico, “Dracula” di John Badham, con Laurence Olivier e Frank Langella, su Sky Cinema Suspense sabato 11 maggio. Primi del Novecento: il conte Dracula si trasferisce in Inghilterra e fa strage di fanciulle, prima facendole innamorare e poi dissanguandole. Ispirato al romanzo di Bram Stoker, riscritto da W.D. Richter, è perfetto per chi ama le ambientazioni suggestive del cinema di un tempo.

eXistenZ (1999)

In seconda serata sabato 25 maggio, “eXstenZ”, un film di David Cronenberg con Jennifer Jason Leigh, Jude Law, Ian Holm, Willem Dafoe, Don McKellar. Durante la dimostrazione di eXistenZ, un gioco basato su un particolare sistema di collegamenti neurali che permette al giocatore di vivere una dimensione parallela, un terrorista infiltrato fa fuoco e ferisce l’inventrice del gioco. Orso d’argento al Festival di Berlino per un film sui videogiochi “alla Cronenberg”.

Paranormal activity 2 (2010)

Secondo capitolo di Paranormal Activity, grande successo mondiale. Sabato 4 maggio su Sky Cinema Suspense per la HORROR NIGHT. Anche stavolta, lo stile è quello del falso documentario: una famiglia decide di installare delle telecamere a circuito chiuso in tutte le stanze della casa. Cominciano ad avvenire eventi inspiegabili e si avvertono strane presenze. Situazioni apparentemente già viste ma che riescono comunque a creare pathos nello spettatore.