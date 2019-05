Film al cinema questa settimana, in uscita dal 2 all’8 maggio

Film in uscita giovedì 2 maggio

I fratelli Sisters

Arriva al cinema questa settimana I fratelli Sisters, per la regia di Jacques Audiard. Adattamento del romanzo omonimo di Patrick deWitt, è la storia di Eli e Charlie Sisters, fratelli e pistoleri virtuosi al servizio del Commodore, padrino locale che li lancia sulle tracce di Herman Warm, cercatore d'oro fuggito in California. Con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson. Un western realista e parodico premiato al Festival di Venezia per la regia e con 3 Cesar (miglior regia, miglior fotografia e miglior scenografia).

Le Grand Bal

Giovedì 2 maggio esce nelle sale il documentario “Le Grand Bal” di Laetitia Carton. Ogni estate a Gennetines, paesino dell'Alvernia, duemila persone arrivano da ogni parte del mondo per ballare, per sette giorni e otto notti di fila. Si tratta del Gran Bal de l’Europe, un festival di danza popolare a cui può partecipare chiunque. Un film sulla gioia della danza in tutte le sue sfaccettature.

Non ci resta che ridere

“Non ci resta che ridere” è una commedia basata su un gruppo di amici che si raccontano una serie ininterrotta di barzellette che prendono vita al’improvviso. Diretto da Alessandro Paci, che è anche uno dei protagonisti del film, vede la partecipazione di Massimo Ceccherini, Benedetta Rossi, Kagliostro.

Film in uscita lunedì 6 maggio

Il giovane Picasso

Esce nelle sale lunedì 6 maggio “Il giovane Picasso”, un documentario diretto da Phil Grabsky che ci conduce nella vita del grande genio spagnolo. Il docu-film indaga soprattutto sul rapporto dell’artista con le città dove ha vissuto: Malaga, Barcellona e Londra su tutte.

John McEnroe - L’impero della perfezione

Ancora un documentario, questa volta su un mito del tennis, John McEnroe. Diretto da Julien Faraut, il docu-film si concentra sul carattere di McEnroe nel corso di un Roland Garros svoltosi negli anni 80. Il grande campione diventa così un uomo, con la sua psicologia complessa e le sue contraddizioni.

Maigret e il caso Saint-Fiacre

In occasione dei 90 anni di Maigret, torna al cinema in versione restaurata “Maigret e il caso Saint-Fiacre”, la trasposizione cinematografica di uno dei più famosi gialli di Georges Simenon. Diretto da Jean Delannoy, con Jean Gabin, Michel Auclair, Valentine Tessier. Una nobildonna invita Maigret nel suo castello poiché ha ricevuto delle lettere in cui c’è scritta la data della sua morte.

Panique

Sempre in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna, torna nelle sale anche “Panique”, film di Julien Duvivier del 1946 tratto sempre da un romanzo di George Simenon. Mr. Hire è segretamente innamorato della bella Alice. Quando viene trovato il corpo di una giovane donna nel suo quartiere, i sospetti dei vicini e della polizia si concentrano su lui. Premiato al Festival di Venezia.