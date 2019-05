Sky Cinema Uno programmazione: i film di maggio

Anche a maggio Sky Cinema Uno (canale 301) propone titoli in prima visione tv e i grandi successi che hanno segnato il cinema dagli anni 90 in poi. Sky Cinema Uno è il canale dei grandi blockbuster hollywoodiani, delle grandi saghe e dei film campioni di incassi per tutta la famiglia. Dai supereroi alle commedie italiane, fino ai film con le star più popolari del cinema. Grande intrattenimento per un mese all’insegna del grande cinema italiano e internazionale.

Sky Cinema Uno: le prime visioni di maggio

Il punto di forza di Sky Cinema Uno è dato dalle grandi prime visioni, che anche a maggio interessano pellicole di grande successo. Da non dimenticare che venerdì 3 maggio, su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno va in onda il finale di stagione di GOMORRA 4, a partire dalle 21:15. Domenica 5 maggio il canale propone QUANTO BASTA, con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino e Luigi Fedele, in un film che affronta il tema della neuro-diversità. Guido è un ragazzo affetto dalla sindrome di Asperger che ha un talento innato per la cucina. Lunedì 6 maggio, invece, per i lunedì prèmiere, Ethan Hawke nell’action-thriller dal tocco fantascientifico LE ULTIME 24 ORE. Venerdì 10 maggio il terzo capitolo della saga tutta al femminile PITCH PERFECT 3 - ULTIMA CHIAMATA RAGAZZE, con Anna Kendrick e Rebel Wilson. Il secondo lunedì prèmiere è tutto per Denzel Washington e THE EQUALIZER 2 - SENZA PERDONO, in cui l’attore torna a vestire i panni dell’agente della CIA Robert McCall in un action-thriller con Bill Pullman e Melissa Leo. Venerdì 17 maggio, in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia, Sky Cinema Uno trasmette, in prima visione tv, TUO, SIMON, che affronta il delicato tema dell’omosessualità nell’adolescenza, con Nick Robinson, Josh Duhamel e Jennifer Garner. Domenica 19 maggio è la volta di UNO STRANO DESIDERIO, in cui Justin Bartha è Ken, un neo-papà che si trova a dover partire improvvisamente a causa della morte di suo padre. La lunedì prèmiere del 20 maggio è dedicata a GLI INCREDIBILI 2, secondo episodio delle avventure della famiglia di supereroi targata Disney Pixar, che ha sbancato al box office. Mercoledì 22 maggio, invece, si tinge di cinema francese con FAMIGLIA ALLARGATA, con lo scapolo impenitente Antoine (A. Ducret), che si trova a condividere l’appartamento con Jeanne e i suoi bambini. Venerdì 24 maggio Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova in una commedia divertente e poetica sul cinema, HOTEL GAGARIN. Domenica 26 maggio Kate Bosworth è la protagonista del thriller post-apocalittico THE DOMESTICS, disponibile anche On Demand nella collezione POST APOCALITTICI. L’ultima lunedì prèmiere è per COMPROMESSI SPOSI, commedia divertente diretta da Francesco Miccichè con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme. Infine, venerdì 31 maggio, dopo il successo del primo capitolo, arriva su Sky Cinema Uno ESCAPE PLAN 2 - RITORNO ALL'INFERNO, con Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dave Bautista e 50 Cent.

Sky Cinema Uno: gli altri film di maggio

Non solo prime visioni tv: da non perdere a maggio anche tanti altri successi apprezzati dal pubblico. A partire da mercoledì 1 maggio, con ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE, con la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Martedì 2 maggio è invece la volta di TAKE ME HOME TONIGHT con Topher Grace, Anna Faris e Teresa Palmer, mentre il 4 maggio l’ultimo capitolo della saga di STAR WARS con SOLO: A STAR WARS STORY di Ron Howard. Martedì 7 maggio rivediamo uno dei grandi successi dell’ultima stagione cinematografica: MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE di Giovanni Veronesi. Martedì 8 maggio arriva il thriller tratto dal romanzo di Tom Rob Smith, ispirato alle vicende del mostro di Rostov CHILD 44 - IL BAMBINO 44 di Daniel Espinosa, con Tom Hardy e Gary Oldman. Giovedì 9 NELLA TANA DEI LUPI con Gerard Butler, mentre sabato 11 maggio è la volta dell’horror con Clive Owen INTRUDER. Domenica 12 maggio Luca Zingaretti, John Turturro e Pasquale Petrolo sono i portagonisti di TEMPO INSTABILE CON PROBABILI SCHIARITE in cui i soci di un’azienda sull’orlo del fallimento scoprono un giacimento di petrolio che sconvolgerà le loro vite. Martedì 14 maggio, invece, Drew Barrymore e John Krasinski sono un reporter di provincia e una volontaria di Greenpeace decisi a salvare tre balene intrappolate sotto il ghiaccio del circolo polare artico nella commedia QUALCOSA DI STRAORDINARIO. Mercoledì 15 maggio, arriva HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA di G. Tartakovsky. Giovedì 16 maggio Kate Winslet è la protagonista, con Shailene Woodley, del fanta-action della saga tratta dai successi letterari di Veronica Roth, DIVERGENT. Sabato 18 maggio in prima serata su Sky Cinema Uno c’è DEADPOOL 2, per tutti gli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Giovedì 23 maggio va in onda l’action-thriller complottistico SURVIVOR con Pierce Brosnan e Milla Jovovich, mentre giovedì 30 maggio è la volta del kolossal catastrofico BATTLESHIP con Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård e Rihanna.