Sky Cinema Due programmazione: i film di maggio

Sky Cinema Due, canale 302, è il canale Sky dedicato alle prime visioni di qualità e alle pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Tutti i film premiati agli Oscar e ai grandi festival internazionali, film indipendenti e ai cult. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno ed è dedicato agli appassionati del cinema di qualità. Anche a maggio, la programmazione è ricca di tante prime visioni e film impegnati.

Sky Cinema Due: le prime visioni di maggio

Tante le prime visioni di qualità in onda a maggio su Sky Cinema Due. Si comincia sabato 4 maggio con CAPITANO KÓBLIC, il racconto di un capitolo buio della storia argentina con Ricardo Darín e Oscar Martínez. Martedì 7 maggio arriva L’INTRUSA, il film di Leonardo Costanzo presentato alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2017 e ambientato nel mondo del volontariato. Giovedì 9 maggio Juliette Binoche è una pittrice cinquantenne, divorziata, con una bambina di 10 anni, nel film L'AMORE SECONDO ISABELLE. Domenica 12 maggio c’è il thriller dallo humor nero AMICHE DI SANGUE, con Olivia Cooke e Anya Taylor-Joy nei panni di due ragazze problematiche. Colin Farrell e Nicole Kidman sono i protagonisti de IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO, in onda martedì 14 maggio, film vincitore della miglior sceneggiatura a Cannes 2018. Il film fa parte della rassegna CANNES CANNES, in occasione dell’avvio della 72a edizione del Festival del Cinema di Cannes. OLTRE LA NOTTE è il film in onda giovedì 16 maggio, in prima visione tv su Sky Cinema Due, diretto da Diane Kruger, trae spunto da un tragico fatto di cronaca ed è stato premiato ai Golden Globe 2018 come miglior film straniero. E ancora, sempre nella stessa rassegna, sabato 18 maggio arriva BLACKKKLANSMAN, il film di Spike Lee con John David Washington e Adam Driver, vincitore del gran premio della giuria a Cannes 2018 e dell’Oscar 2019 per la sceneggiatura non originale. Martedì 21 maggio, il thriller dalle mutabili prospettive diretto da Steven Soderbergh UNSANE, con Claire Foy. Tom Wilkinson è il protagonista della black comedy MORTO TRA UNA SETTIMANA... O TI RIDIAMO I SOLDI in onda giovedì 23 maggio. Martedì 28 maggio, invece, tocca a LOLA PATER, con una sorprendente Fanny Ardant in un film sull’affermazione della propria identità. Miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018 per SICILIAN GHOST STORY, ispirato a un triste fatto di cronaca, giovedì 30 maggio su Sky Cinema Due.

Sky Cinema Due: gli altri film di maggio

Non solo prime visioni tv: la programmazione di maggio di Sky Cinema Due non smette di sorprendere con centinaia di titoli per tutti gli appassionati del cinema di qualità. Si comincia proprio mercoledì 1 maggio con LE AVVENTURE ACQUATICHE DI STEVE ZISSOU di Wes Anderson, gioiello di comicità e avventura con Bill Murray, Cate Blanchett Angelica Huston e Owen Wilson. Il film fa parte della rassegna BUON COMPLEANNO WES ANDERSON, in occasione dei 50 anni del regista, Sky Cinema Due propone anche, a seguire, L’ISOLA DEI CANI. Giovedì 2 maggio va in onda QUELLO CHE NON SO DI LEI di Roman Polanski, mentre venerdì 3 maggio è la volta di MORTO STALIN, SE NE FA UN ALTRO. Domenica 5 AMERICAN HUSTLE – L’APPARENZA INGANNA, con Christian Bale. TRA LE NUVOLE, con George Clooney è il film in onda lunedì 6 maggio, mentre mercoledì 8 Mark Ruffalo e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di TENTAZIONI (IR)RESISTIBILI. Venerdì 10 maggio Sky Cinema Due propone L’INSULTO, mentre sabato 11 maggio è la volta di THE SILENT MAN, con Liam Neeson. Da non perdere assolutamente i film diventati dei cult amati da critica e pubblico, come TORO SCATENATO con Robert De Niro, in onda lunedì 20 maggio, o PLATOON di Oliver Stone, tra i film più premiati del regista. THE SPECTACULAR NOW con le giovani stelle del cinema hollywoodiano Shailene Woodley, Miles Teller e Brie Larson è il film da non perdere mercoledì 19 maggio. Jake Gyllenhaal è LO SCIACALLO - THE NIGHTCRAWLER, venerdì 24 maggio, mentre Ben Kingsley veste i panni di GANDHI nel film di Richard Attenborough sabato 25 maggio. Ancora per la rassegna CANNES CANNES, mercoledì 15 maggio Cate Blanchett nel delicato CAROL, e, in seconda serata, L’ODIO di M. Kassovitz, con Vincent Cassel. Uno dei film più significativi degli anni 80, STAND BY ME - RICORDO DI UN’ESTATE, chiude il mese di maggio di Sky Cinema Due venerdì 31.