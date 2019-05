Quanto basta: il sale di tutto? I rapporti umani

Quanto basta, in onda domenica 5 maggio in prima serata su Sky Cinema Uno, è il film che tutti dovrebbero vedere. Non solo perché parla della passione numero uno degli italiani, ossia il cucinare e il mangiare, ma anche perché affronta un tema delicato e importantissimo come quello dell’approcciarsi nei confronti del diverso.

In questo caso si tratta di diversità sul piano psicologico e neurologico dato che il protagonista, lo chef stellato Arturo caduto in disgrazia a causa del suo temperamento violento che gli ha causato un arresto per percosse, si ritroverà a insegnare a cucinare a un gruppo di ragazzi autistici come pena alternativa, per riscattarsi attraverso lavori socialmente utili.

Nel gruppetto di ragazzi che forma la sua classe spiccherà Guido, un giovane affetto da sindrome di Asperger che ha un talento innato pazzesco per l'alta cucina.

Guido chiederà ad Arturo di fargli da tutor per un concorso culinario ma Arturo odia il talent show di cucina…

Riusciranno i nostri eroi a scamparla?

Lo scoprirete solo vedendo Quanto basta, in onda domenica 5 maggio in prima serata su Sky Cinema Uno.

Diretto nel 2018 da Francesco Falaschi con protagonisti Vinicio Marchioni e Valeria Solarino (quest’ultima nei panni della bella psicologa di cui Arturo non potrà fare a meno di innamorarsi), Quanto basta è un gioiellino da non perdere.