Disney Cinemagic - Gli appuntamenti di Maggio

L’appuntamento con i grandi classici Disney continua: su Sky Cinema Family proseguirà la maratona con la magia di Disney Magic , ogni sabato dalle 16.30 circa fino alla prima serata e ogni domenica dalle 10.00 al primo pomeriggio . In particolare, per il mese di maggio, si segnalano in prima serata i seguenti film: Robin Hood , che andrà in onda il 4 maggio, Koda fratello orso l’11 maggio, Koda fratello orso 2 il 18 maggio e Lilli e il Vagabondo a chiusura del mese, sabato 25 maggio. Leggi e scopri la trama di questi immortali titoli Disney!

Robin Hood, la trama

La versione Disney del popolare eroe del Regno Unito è uscita nel 1973, ed i personaggi di Robin Hood sono rappresentati come animali antropomorfi. Grande esperto di tiro con l’arco, astuto e agile, Robin Hood, rappresentato come una volpe, è un ladro gentiluomo che ruba ai ricchi per donare ai poveri.

Cantagallo, il gallo menestrello, racconta che nella foresta di Sherwood vivono Robin Hood e Little John, che rubano ai ricchi per dare agli abitanti più poveri di Nottingham. Lo sceriffo della città prova in ogni modo di catture i due furfanti, fallendo miseramente ogni volta. Nel mentre, il Principe Giovanni, perfido leone senza criniera, giunge a Nottingham in compagnia del suo assistente Sir Biss: quest’ultimo ha ipnotizzato il fratello del Principe, Re Riccardo, convincendolo a partire per le Crociate, permettendo così a Giovanni di salire sul trono. L’avido e immaturo Principe opprime i poveri con tasse ingiuste, ma subisce le sevizie di Robin Hood e Little John, che lo derubano travestendosi da chiromanti. Il Principe Giovanni, su tutte le furie, pone una taglia sui due ladri, dando inizio a una serie di comiche e avventurose gag.

Koda fratello orso, la trama

Il film, uscito nel 2003, è ambientato verso la fine dell’Era Glaciale. Tre fratelli Inuit vengono attaccati da un orso che uccide il maggiore dei tre, scatenando l’ira dei restanti due. Kenai, il più giovane, uccide l’orso, ma qualcosa di magico accade: gli spiriti della natura, per punire la sua sete di vendetta, lo trasformano proprio in un orso. Tuttavia Denahi, l’altro fratello superstite all’attacco, crede che Kenai sia l’orso responsabile della perdita dei suoi famigliari, motivo per cui quest’ultimo deve fuggire alla sua spietata caccia. Per Kenai ha dunque inizio un percorso che lo porterà a conoscere il rispetto, l’amore e la tolleranza, grazie all’aiuto del piccolo orsacchiotto Koda, che gli insegnerà il vero significato della fratellanza.

Koda fratello orso 2, la trama

Il sequel del classico Disney, uscito nel 2006, è ambientato quattro anni dopo il primo film e riprende le vicende di Kenai, ormai abituato al suo corpo da orso, e di Koda, il suo fratellino adottivo, ormai adolescente. I ricordi di quando era umano, però, tormentano Kenai: in particolar modo gli torna alla mente la sua migliore amica d’infanzia, Nita, alla quale regalò un ciondolo portafortuna. Casualmente, i due fratelli incontrano la ragazza, ormai cresciuta: la ragazza si trova in una situazione difficile, in quanto ha dovuto bruciare il ciondolo per poter essere promessa in sposa al giovane Akta. Tuttavia, troverà l’aiuto di Kenai, riaccendendo l’amore in sospeso tra i due, ma non mancheranno i conflitti con Koda.

Lilli e il Vagabondo, la trama

Il film, uscito nel 1955, è uno dei più famosi ed apprezzati classici Disney. Il giovane sposo Gianni, nel Natale del 1909, regala a sua moglie Lisa un cucciolo di Cocker, Lilli. La cagnolina vive una vita felice insieme alla coppia e con un paio di cani del quartiere, uno Scottish Terrier di nome Whisky e un Chien de Saint Hubert di nome Fido. Tuttavia, la sua condizione felice viene a mancare nel momento in cui la coppia dà alla luce un bimbo, al quale vanno attenzioni più premurose. Lilli, sentendosi ripudiata e abbandonata, decide di scappare di casa, trovando nel randagio Biagio un fedele compagno di avventure.