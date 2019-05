Donatella Finocchiaro è nata a Catania il 16 novembre 1970, impegnata tra cinema, televisione e teatro dagli inizi degli anni Duemila. Sono ben 44 i film cui ha preso parte sul grande schermo, il che non rende di certo semplice individuarne i suoi migliori cinque. Nel corso della sua carriera la Finocchiaro ha avuto modo di collaborare a progetti di grandi registi, da Giuseppe Tornatore a Woody Allen, mostrando un ventaglio interpretativo molto ampio.

Angela (2002)

Angela, di Roberta Torre, è il primo lungometraggio cui Donatella Finocchiaro prende parte, nel 2002. L’ambientazione è quella della sua Sicilia, con sguardo puntato su di un negozio di scarpe che fa da copertura a dei traffici illeciti. Angela conosce il sistema, sa come muoversi al suo interno ed è legata a un boss. Una vita lineare, seppur al di fuori della legge, sconvolta dall’arrivo di Masino. Un piccolo criminale affascinante, che le fa pensare di poter davvero cambiare la propria esistenza, lasciandosi ogni cosa.

Galantuomini (2008)

Dalla Sicilia al Salento ma ancora alle prese col mondo della criminalità organizzata. Stavolta si tratta della Sacra Corona Unita. Un territorio difficile che ha visto crescere i tre protagonisti, Ignazio, Fabio e Lucia. Il primo è diventato un giudice, il secondo passa le sue giornate tra il biliardo e la droga, mentre la terza è diventata mamma ma soprattutto braccio destro di un boss. Ignazio e Lucia si ritrovano al funerale di Fabio, morto per overdose. Si innamorano perdutamente, per poi fronteggiarsi ai lati opposti della legge.

Baaria (2009)

Donatella Finocchiaro prende parte all’enorme cast richiesto da Giuseppe Tornatore per il suo Baaria. Un film corale, che porta in sala un affresco storico-sociale del Novecento in Sicilia, passando attraverso mezzo secolo. Una sola famiglia analizzata attraverso tre generazioni, sottoposte al peso della guerra e delle rivoluzioni sociali.

Terraferma (2011)

Terraferma è senza dubbio uno dei film imperdibili del 2011, non soltanto in Italia. Ben 11 nomination tra David di Donatello, Nastro d’argento e Festival di Venezia. Donatella Finocchiaro interpreta il ruolo di Giulietta, ottenendo una nomination ai David come miglior attrice protagonista. Un dramma poetico che ruota attorno al mare, il suo splendore e i suoi drammi. Si raccontano le vicende di una famiglia, madre, figlio e nonno, che salvano la vita una donna incinta e il suo bambini, prendendosene cura al di là della legge. Un costante passare dal mondo dei turisti, che possono permettersi di vivere la vita e quel mare che invece a Giulietta ha tolto tutto nel mondo in cui ha portato via suo marito.

Capri-Revolution (2018)

Nel 2018 Donatella Finocchiaro ha preso parte a uno dei progetti più arditi del cinema italiano degli ultimi anni, Capri-Revolution, presentato alla 75^ edizione del Festivel di Venezia. In lizza per il Leone d’oro, ha conquistato ben sette riconoscimenti, ai quali si aggiungono i due dei David di Donatello. La Finocchiaro interpreta il ruolo della madre di Lucia, figlia testarda, curiosa e “diversa”, che decide di respingere gli schemi di una vita già decisa, accettando il rischio di un mondo diverso.