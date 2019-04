Film al cinema questa settimana, in uscita dal 24 aprile al 1 maggio

Film in uscita mercoledì 24 aprile

Avengers: Endgame

Arriva finalmente al cinema “Avengers: Endgame”, il quarto capitolo della fortunata saga iniziata nel 2012. Gli Avengers arrivano al finale di partita, i membri originali della squadra devono affrontare le conseguenze del proprio fallimento e pagarne il prezzo. Per chi pensa che sia un “finto” finale basti sapere che, dopo quasi tre ore di film, non c’è il consueto rilancio durante i titoli di coda. Diretto da Anthony e Joe Russo, “Avengers: Endgame” ha un cast eccezionale: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Brie Larson, Jeremy Renner, Paul Rudd.

Ancora un giorno

In uscita mercoledì 24 aprile anche il film d’animazione “Ancora un giorno”, diretto da Raúl de la Fuente e Damian Nenow. Ambientato nel 1975, è la storia vera di Ryszard Kapuściński, un giornalista della Polonia socialista che si trova in Angola in piena Guerra Civile. Tratto dal romanzo autobiografico dello stesso reporter polacco, “Ancora un giorno” è un documentario su una storia tristemente vera. Vincitore di un European Movie Awards e del Premio Goya come miglior film d’animazione.

Dilili a Parigi

Ancora un film d’animazione, in uscita al cinema mercoledì 24 aprile: è “Dilili a Parigi” di Michel Ocelot. Siamo verso la fine dell’Ottocento e Dilili è una piccola kanak meticcia che arriva a Parigi e diviene discepola di Louise Michel, insegnante anarchica. In città conosce Orel, facchino gentile, che la porterà con sé a conoscere le bellezze di Parigi. Un film adatto a tutti, che aiuta i più piccoli a crescere senza stupidità, razzismo e misoginia. Un piccolo gioiellino.

Sarah & Salem - Là dove nulla è possibile

Sarah è israeliana e gestisce un bar a Gerusalemme. Ha una figlia piccola di nome Flora e un marito nell'esercito. Saleem è palestinese e consegna il pane, sua moglie è incinta e ha problemi ad arrivare a fine mese. Sarah e Saleem intraprendono una relazione clandestina che si consuma con cadenza settimanale nel furgone di lui. Diretto da Muayad Alayan, con Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, Ishai Golan, Maisa Abd Elhadi, Jan Kuhne, “Sarah & Salem - Là dove nulla è possibile” è un film che segna profondamente. Una storia d’amore dove ogni cosa è politica e dove anche il sesso diventa un affare di stato. Intenso e coinvolgente.

La caduta dell’impero americano

Per la regia di Denys Arcand, “La caduta dell’impero americano” è la storia di Pierre-Paul, un 36enne che, nonostante un dottorato in filosofia, lavora come fattorino. Un giorno, assiste a una rapina che finisce in tragedia: due morti sull’asfalto e due borsoni pieni di soldi. Decide di prenderli e scappare. Da quel momento, cominceranno i suoi guai. Dopo “Le invasioni barbariche” e “L’età barbarica”, Arcand torna a parlare di crisi, economica e morale con una commedia che utilizza il sarcasmo come mezzo.

Un’altra vita - Mug

Dopo un incidente che gli sfigura totalmente il viso, Jacek - che lavora in un cantiere vicino alla frontiera polacco-tedesca - è costretto a subire un trapianto di faccia, che gli cambia i connotati. Diventa un caso nazionale ma lui non riesce più a riconoscersi allo specchio. La regista Malgorzata Szumowska ritorna ad esplorare la vita di provincia della Polonia rurale, in un film a metà tra l’assurdo e il grottesco.

Film in uscita lunedì 29 aprile

The brink - Sull’orlo dell’abisso

Lunedì 29 aprile esce nelle sale “The brink - Sull’orlo dell’abisso”, un documentario diretto da Alison Klayman che racconta la storia di Steve Bannon, stratega di Donald Trump fino alla sua estromissione nell'estate del 2018 e ideologo della nuova destra estremista statunitense. Campione d’incassi negli Stati Uniti.

Film in uscita martedì 30 aprile

Non sono un assassino

Il vice questore Francesco Prencipe esce di casa per raggiungere il giudice Giovanni Mastropaolo, il suo migliore amico, che non vede da quasi due anni. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto. Thriller diretto da Andrea Zaccariello con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni, Edoardo Pesce, Claudia Gerini e Sarah Felberbaum. Adattamento dell’omonimo romanzo di Francesco Caringella.

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio

Diretto da Anthony Maras, “Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio” è un film con Dev Patel e Armie Hammer. Ambientato nel novembre 2008, quando alcuni jihadisti del Pakistan mettono in atto una serie di attacchi terroristici a Mumbai. Durante l’assedio, durato tre giorni, gli uomini armati sequestrano il Taj Mahal Palace Hotel, tenendo prigionieri all’interno oltre 500 ospiti e dipendenti. Il film si concentra sugli eventi accaduti nel leggendario hotel. Un thriller spietato non perfettamente riuscito.

Royal Opera House: Faust

Michael Fabiano interpreta Faust, affiancato da Diana Damrau nel ruolo della sua amata Margherita e da Erwin Schrott nei panni del diabolico Mefistofele. Con “Royal Opera House: Faust” la spettacolare produzione di David Mcvicar arriva al cinema il 30 aprile 2019.

Film in uscita mercoledì 1 maggio

Stanlio & Ollio

Arriva in tutte le sale italiane il 1 maggio, “Stanlio & Ollio”, un biopic nostalgico sulla vita e sull’amicizia dei grandi Stan Laurel e Oliver Hardy. Il mitico due rivive attraverso le fattezze di Steve Coogan e John C. Reilly, in un film che fa ridere ma anche ricordare con nostalgia un’epoca e un cinema che non ci sono più. La regia è di Jon S. Baird.