Il ragazzo che diventerà re: trama, trailer, cast del film

La magia incontra il mondo moderno nell'avventura epica “Il ragazzo che diventerà re” nei cinema dal 18 aprile. Alex pensa di essere solo, senza grandi doti, finché non inciampa nella mitica spada Excalibur. Riuscirà ad estrarla e potrà sfruttare i suoi incredibili poteri, fino all’arrivo della malvagia Morgana che vuole distruggere il mondo. La missione di Alex, insieme ai suoi amici e una banda di cavalieri, sarà quello di affrontare la fata e salvare il futuro. Alex dovrà diventare quindi il grande leader che non ha mai sognato di poter essere. Il cast è formato da Louis Ashbourne Serkis, Tom Taylor, Rebecca Ferguson e Patrick Stewart. Scritto e diretto da Joe Cornish, la pellicola è stata prodotta da Nira Park, Tim Bevan e Eric Fellner. Basato su uno dei miti più famosi di tutti i tempi, “Il ragazzo che diventerà re” si avvicina alla leggenda di Re Artù e dei suoi cavalieri in un modo completamente nuovo, portandolo nel mondo moderno e rendendolo rilevante per il pubblico contemporaneo. L’idea è nata nella mente di Joe Cornish, sceneggiatore e regista, fin da quando nel 1982 vide il film “Excalibur” di John Boorman ed “ET” di Steven Spielberg. Entrambi i film hanno avuto un grande impatto sul giovane Cornish, ispirando l'inizio della sua idea per un film su un ragazzo normale che scopre la spada dai poteri magici. Queste le parole del regista: «Durante tutta la mia adolescenza ho disegnato un piccolo fumetto sui miei libri di scuola. Al centro c’è sempre la spada Excalibur che usciva da una vasca da bagno - la giustapposizione tra il domestico e il moderno con il mito antico. Poi ho messo da parte l'idea, ma da allora è sempre rimasta nella mia mente l’intenzione di sviluppare un film».

Il cast di "Il ragazzo che diventerà re"

Per la realizzazione del film sono state necessarie 17 settimane di riprese tra i Leavesden Studios di Londra, Cornwall, Somerset e Surrey. Tra le molte località storiche scelte per girare il film ci sono Bodmin Moor nel villaggio di Minions, The Hurlers Stones, Dozmary Pool, il castello di Tintagel e la città di Tintagel, in Cornovaglia. Alex è interpretato da Louis Ashbourne Serks apparso in numerose serie tv e nei film “The Current War” e “Alice attraverso lo specchio”, dove ha interpretato il ruolo del giovane Cappellaio. Lance, un bullo della scuola diventato cavaliere di Re Artù, è interpretato da Tom Taylor apparso ne “La Torre Nera” film del 2017 diretto da Nikolaj Arcel e tratto dall'omonima saga di Stephen King. Nel cast c’è anche Rebecca Ferguson, star di “The White Queen” e apparsa anche in "Hercules". Inoltre ha interpretato Ilsa Faust nel film del 2015 "Mission: Impossible - Rogue Nation" e nel 2017 ha recitato nel celebre musical "The Greatest Showman".

Le parole del regista Joe Cornish

L'idea alla base di “Il ragazzo che diventerà re” è che miti e leggende come la storia di Re Artù non hanno un'enorme quantità di dati storici. Nel tempo sono scritti e riscritti per adattarsi alle esigenze del momento. Il regista Joe Cornish ha spiegato così la sua pellicola: «Potevo prendere ciò che volevo dalla mitologia esistente e usarlo nel modo che volevo. Questo è quello che hanno fatto i poeti francesi, questo è quello che tutti quelli che si sono interessati hanno fatto con la leggenda di Re Artù. È da lì che tutti noi possiamo interpretare a modo nostro questa straordinaria storia».