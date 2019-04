Attrici italiane: le più famose degli ultimi 10 anni

Chi ha nostalgia per le grandi attrici italiane che hanno fatto la storia del cinema dovrebbe dare uno sguardo più attento al panorama degli ultimi 10 anni. Sono tantissime le attrici italiane che lavorando duramente tra televisione, teatro e cinema hanno raggiunto la notorietà. Tutte sono riuscite a fare un salto di qualità o semplicemente a trovare la pellicola giusta in grado di esaltare le loro doti. Otto grandi attrici che sono riuscite a catturare l’attenzione di critica e pubblico.

Micaela Ramazzotti

Vincitrice del David di Donatello nel 2010 per “La prima cosa bella”, Micaela Ramazzotti è sicuramente una delle migliori attrici italiane in circolazione. Oltre alla vittoria di nove anni fa, ha vinto anche 4 Nastri d'argento e 2 Ciak d'oro. Protagonista di tantissime pellicole di successo, è stata nominata ai David anche per la sua partecipazione a “Posti in piedi in paradiso” di Carlo Verdone, “La pazza gioia” nel 2017 dove ha recitato accanto a Valeria Bruni Tedeschi. Nel 2018 è stata nelle sale cinematografiche con “Una storia senza nome”, “Ti presento Sofia” e “Un anno in Italia”, quest’ultimo film diretto da Francesca Archibugi, alla terza pellicola con Micaela Ramazzotti.

Jasmine Trinca

Fin dal suo esordio a 19 anni ne “La stanza del figlio”, Jasmine Trinca ha subito dimostrato tutto il suo talento da attrice ottenendo consensi da pubblico e critica. Nel corso della sua carriera ha vinto un David di Donatello, 4 Nastri d'argento, 2 Globi d'oro, 2 Ciak d'oro, il Premio Marcello Mastroianni alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il premio Un Certain Regard come miglior attrice. Protagonista per il ruolo di Ilaria Cucchi nel film “Sulla mia pelle”, nel 2019 Jasmine Trinca ha recitato nella pellicola cinematografica “Croce e delizia” di Simone Godano.

Ilenia Pastorelli

È sicuramente una delle grandi sorprese degli ultimi anni. Ilenia Pastorelli ha stregato tutti al suo debutto in “Lo chiamavano Jeeg Robot". L'interpretazione le è valsa la vittoria del David di Donatello come migliore attrice. Sono solo sei ad oggi i film in carriera, ma è stata spesso inserita come una delle attrici più talentuose degli ultimi anni. Nel 2019 ha partecipato al film “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno e a “Brave ragazze” con la regia di Michela Andreozzi.

Carolina Crescentini

Volto amato di numerose fiction televisive, Carolina Crescentini è riuscita a ritagliarsi il suo spazio anche nel cinema. Nel 2007 è la protagonista di “Notte prima degli esami - Oggi” di Fausto Brizzi, seguito ideale di “Notte prima degli esami” poi ritorna a lavorare con Nicolas Vaporidis, all’opera prima di Marco Martani, “Cemento armato”. Scelta per “Parlami d’amore”, tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Muccino con Carla Evangelista, ottiene la nomination ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Un’altra nomination, questa volta ai Nastri d’argento, arriva con la partecipazione al film di Giuliano Montaldo “I demoni di San Pietroburgo”, ambientato nella Russia di Dostoevskij. Il film fa incetta di premi, tra cui 2 David di Donatello e 2 Nastri d’argento. Nel 2009 riceve un’altra nomination ai Nastri d’argento per il film “Due partite” e conquista lo stesso premio per “Boris – il film”. Tra i film più importanti degli ultimi anni ci sono anche “Mine vaganti” e “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek e “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

Paola Cortellesi

Vincitrice del David di Donatello nel 2011 per “Nessuno mi può giudicare”, ha ottenuto altre quattro nomination tra il 2014 e il 2018 grazie alle sue interpretazioni in “Sotto una buona stella”, “Scusate se esisto!”, “Gli ultimi saranno gli ultimi” e “Come un gatto in tangenziale”. Attrice, sceneggiatrice, comica e cantante, dopo tante trasmissioni televisive ha debuttato al cinema con “Chiedimi se sono felice” di Aldo Giovanni e Giacomo. Tantissimi i film interpretati negli ultimi dieci anni e tante prove di grande spessore che le hanno permesso di guadagnare la stima di registi e colleghi. Nel 2018 si è trasformata per il film “La Befana vien di notte”, mentre quest’anno è al cinema con “Ma cosa ci dice il cervello”, in sala dal 18 aprile. Il nuovo film di Riccardo Milani vede come protagonista Paola Cortellesi, una donna dimessa, addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali.

Valeria Bruni Tedeschi

Vincitrice di ben quattro David di Donatello, l’ultimo ottenuto nel 2017 con il film “La pazza gioia”, Valeria Bruni Tedeschi è attrice, regista, sceneggiatrice e montatrice, personaggio complesso e versatile, donna di fascino e interprete straordinaria. Quest’anno è tornata al cinema con “I villeggianti”, film che dirige e interpreta accanto a Valeria Golino e Riccardo Scamarcio. La pellicola narra le vicende di Anna, arrivata in Costa Azzurra per qualche giorno di vacanza con la figlia. La donna deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. Si tratta del quarto film da regista di Valeria Bruni Tedeschi e arriva a 6 anni di distanza da “Un castello in Italia”, girato nel 2013. In Italia ha vinto il primo David di Donatello nel 1996 con “La seconda volta”, a testimonianza della sua straordinaria bravura che continua ad essere apprezzata con gli anni.

Elena Sofia Ricci

Tre David di Donatello per Elena Sofia Ricci, vincitrice della statuetta nell’ultima edizione per la sua interpretazione nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Nella pellicola, divisa in due parti, interpreta Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi. Durante gli anni Elena Sofia Ricci è riuscita a conquistare il pubblico sia al cinema che in tv con una grande varietà di ruoli. Le interpretazioni di successo in fiction come “Orgoglio”, “I Cesaroni” e “Che Dio ci aiuti” non l’hanno allontanata dal cinema. Grazie al film “Impiegati” di Pupi Avati ha conquistato il Globo d’Oro come migliore attrice rivelazione, ma sono tanti i ruoli che hanno segnato la sua carriera. Da “In nome del popolo sovrano” a “Mine vaganti”, sono oltre 40 i film in carriera di Elena Sofia Ricci.