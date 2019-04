Film al cinema questa settimana, in uscita dal 18 al 23 aprile

Film in uscita giovedì 18 aprile

Cyrano Mon Amour

Esce giovedì 18 aprile “Cyrano Mon Amour”, la storia romanzata del drammaturgo Edmond Rostand e delle vicende che lo portarono a scrivere il suo capolavoro, “Cyrano de Bergerac”. Le vicende partono proprio dal momento in cui il giovane poeta e drammaturgo, squattrinato e senza speranze, deve comporre in tre settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin. Nasce così il testo più recitato in tutta la storia del teatro. Diretto da Alexis Michalik, ex drammaturgo, il film è stato adattato da una sua pièce teatrale. Protagonisti, Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb e Lucie Boujenah.

Le invisibili

Ancora un film francese, in uscita nelle sale italiane giovedì 18 aprile, “Le invisibili”, commedia diretta da Louis-Julien Petit con Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco. Una storia di donne ai margini, invisibili, per l’appunto. Un film che riesce a far ridere su un argomento serio come le condizioni dei senzatetto. Lady D, Édith Piaf, Brigitte Macron, Beyoncé, Salma Hayek sono i nomi che si sono inventate le cinque protagoniste di questa storia, in una pellicola riuscita in ogni sua parte.

Torna a casa Jimi! 10 cose da fare quando perdi il tuo cane a Cipro

Opera prima di Marios Piperides, premiato al Tribeca Film Festival, “Torna a casa Jimi! 10 cose da fare quando perdi il tuo cane a Cipro” è un film che fa sorridere, riflettere ma anche commuovere. Al centro della storia c’è la legge che dice che nessun animale può essere trasferito dalla parte greca di Cipro a quella turca, anche se si tratta della stessa città (Nicosia, che è politicamente spaccata in due). Ne nasce una parabola sulle differenze e sulla ricchezza di essere diversi: politicamente, socialmente e culturalmente.

Ma cosa ci dice il cervello

Ancora una commedia, stavolta italiana, è “Ma cosa ci dice il cervello”, di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi. Quarto film consecutivo della coppia (sono marito e moglie) che stavolta giocano con un film tra la spy-story e la parodia. Giovanna è una donna con una vita apparentemente scialba e noiosa: impiegata al ministero e con una figlia, è in realtà un agente segreto impegnato in pericolose missioni internazionali. Accanto alla sempre brava Cortellesi, un cast con alcuni dei più bravi attori del nostro Paese, non solo di commedie: Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi, Stefano Fresi, Ricky Memphis, Remo Girone.

Il ragazzo che diventerà re

Alex è uno studente di 12 anni che scopre per puro caso la mitica spada Excalibur e, così come era successo al giovane Re Artù, riesce a estrarla dalla roccia. “Il ragazzo che diventerà re” di Joe Cornish è una revisione, in chiave moderna, della leggenda di Re Artù. Alex si troverà a difendere l’Inghilterra dall'invasione delle forze del male e dalla perfida Fata Morgana. Nel cast, Louis Ashbourne Serkis e Rebecca Ferguson. Il film si rivolge soprattutto agli adolescenti, omaggiando la grande tradizione inglese.

Il campione

Christian Ferro ha vent’anni e tutto quello che un ragazzo della sua età può desiderare: una megavilla, una fidanzata influencer, una Lamborghini in garage e un contratto multimilionario con la Roma. Però è sempre un ragazzo proveniente dalle borgate e il presidente della squadra decide che è ora di “ripulirlo”. Per farlo, ingaggia un professore di liceo che dovrà preparare il ragazzo per l’esame di maturità. Film d’esordio di Leonardo D’Agostini, “Il campione” è uno sport movie “all’americana” con una buona sceneggiatura e le grandi interpretazioni di Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.

Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole

Questa settimana arriva al cinema anche l’animazione: “Gordon & Paddy e il mistero delle nocciole”, è un nordic-noir diretto da Linda Hambäck. Il commissario Gordon è un rospo che sta per andare in pensione e la topolina Paddy è una senzatetto assunta come sua assistente. Una storia di apprendistato dolce e malinconica che piacerà a tutta la famiglia.

A spasso con Willy

L’altro film d’animazione nelle sale dal 18 aprile è “A spasso con Willy”, per la regia di Eric Tosti. La storia è quella di un ragazzino di dieci anni che, a seguito della distruzione della loro navicella spaziale, perde i suoi genitori e atterra su un pianeta sconosciuto. Un fantasy a misura dei più piccini, per aiutarli a sviluppare il pensiero positivo e ad amare la natura.