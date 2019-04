Twisted – Gioco perverso: due donne contro

Giovedì 18 aprile alle 21 su Sky Cinema Suspense va in onda in prima tv il thriller che vede un uomo conteso dalla sua attuale fidanzata e dalla ex disposta a tutto pur di riaverlo.

Giovedì 18 aprile alle 21 su Sky Cinema Suspense (canale 306) è tempo di emozioni forti con la prima visione tv di Twisted – Gioco perverso, thriller “tagliente” diretto da Philippe Gagnon.



L’oggetto del desiderio del film è Tyler, un ragazzo dal passato turbolento che è riuscito a mettersi in sesto grazie alle cure e le premure della sua attuale fidanzata Kara. Questa, felice di avere salvato il suo bello, sogna il matrimonio, e in effetti i due hanno in progetto di convolare all’altare. Ma.



Il “ma” in questione è rappresentato da Isabelle, cinica e sensuale ex fidanzata di Tyler che vuole rientrare nella sua vita ed è disposta a tutto pur di riaverlo, anche farlo ricadere nelle antiche e nocive abitudini. Fra le due donne si scatena così una guerra senza esclusione di colpi bassi per contendersi l’uomo.

Twisted - Un gioco perverso è un thriller che non esita a scivolare verso toni cupi e crudi, in un escalation di cattiveria che trova il suo culmine in un finale mozzafiato. Bravissime le due "contendenti", ovvero le attrici Elisabeth Harnois e Kimberly Sue-Murray.