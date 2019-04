L'uomo fedele: trama, trailer, cast del film

Per il suo secondo lungometraggio da regista, Louis Garrel decide di rimanere incastrato tra due bellissime femme fatale. "L'uomo fedele" è una storia d’amore innovativa che mescola sesso, morte e adulterio nell’affascinante scenario delle pittoresche strade di Parigi. Un film che sembra rendere omaggio a Francois Truffaut. Il regista Louis Garrel interpreta Abel, un giornalista oscuro e scriteriato che sembra sempre sovrappensiero e dà la sensazione di aver presubilmente lasciato dietro una donna bellissima. Durante le scene iniziali che danno vita al film, l'uomo è accecato dalla sua splendida fidanzata Marianne (interpretata da Laetitia Casta), che gli dice di essere incinta, ma che il padre è il loro migliore amico, Paul. Con poco da dire per se stesso, Abel decide così di non far parte più della sua vita e di voltare pagina. Dopo quasi un decennio, Paul (che non si vede mai sullo schermo) è morto nel sonno e Abel è tornato a vivere con Marianne e il suo problematico figlio, Joseph. Prima che Abel possa persino disfare i bagagli, Joseph lo avverte che Marianne ha avvelenato Paul e che il suo medico/amante ha nascosto le prove. Ma c’è dell’altro perché la sorella minore di Paul, Eve, ritorna e professa il suo amore per Abel.

Il cast di "L'uomo fedele"

“L’uomo fedele” è uscito giovedì 11 aprile ed è stato presentato mesi fa al Toronto International Film Festival. Il cast è composto dal regista Louis Garrel, Laetitia Casta, moglie di Garrel e ormai attrice affermata in Francia, Lily Rose-Depp e Joseph Engel. Tutti i protagonisti interpretano in modo convincente i loro ruoli dando vita ad una straordinaria perfomance collettiva. Dopo l’ottima prova al debutto con “Les deux amis”, Louis Garrel torna dietro la macchina da presa con “L’uomo fedele”. Figlio d’arte e nipote del famoso attore francese Maurice Garrel, Louis ha iniziato fin da quando era piccolo a far parte del mondo dello spettacolo. All’età di 6 anni ha avuto il suo primo ruolo ma può vantare anche lavori con Bernardo Bertolucci (nel film “The Dreamers”) e Valeria Bruni Tedeschi, la sua ex compagna. Garrel è affiancato da Laetitia Casta, modella e attrice corsa che negli ultimi anni ha lavorato anche in Italia con il film “Una donna per amica” di Giovanni Veronesi. Tra i protagonisti di “L’uomo fedele” c’è anche Lily Rose-Depp, figlia dell'attore statunitense Johnny Depp e della cantante e attrice francese Vanessa Paradis. Ha debuttato come attrice nel film “Tusk” di Kevin Smith, ma la critica è unanime nel considerare la sua interpretazione di Eve nel film “L'uomo fedele” come la migliore della sua carriera.

Durata e successo del film

Il film “L'uomo fedele”, nonostante i 75 minuti di durata, è davvero denso di episodi e di colpi di scena, un ritmo sostenuto e ben costruito che ha attirato l’attenzione anche dei produttori americani. Infatti la pellicola cinematografica debutterà nelle sale statunitensi nella prossima estate. Per Louis Garrel l’ennesima conferma del suo ottimo lavoro dietro la macchina da presa per un film che anche in Italia potrebbe colpire nel segno. “L'uomo fedele” mescola generi diversi e intreccia le vicende del trio parlando d’amore e di donne senza essere mai superficiale.