Luis e gli alieni: quando il diverso non fa paura, anzi!

Della serie: a volte sono i bambini a insegnare ai grandi.

Luis e gli alieni ne è un esempio, storia di xenofilia che per una volta tanto scaccia la tristemente celebre xenofobia che attanaglia ultimamente il mondo.

In arrivo venerdì 12 aprile alle ore 21.00 su Sky Cinema Family, è un appuntamento da non perdere per grandi e piccini perché è altamente educativo, al contempo divertente e, inoltre, un fiore all’occhiello europeo dato che è stato prodotto in Germania, Danimarca e Lussemburgo.



Racconta la storia esemplare di Luis, un ragazzino timido e introverso che non ha un buon rapporto con il padre.

Quest’ultimo è un ufologo che si dimostra immancabilmente molto più interessato alle stelle che non al figlio. Per non doversi occupare di lui, vorrebbe mandarlo in collegio nonostante le ovvie rimostranze di Luis. Quando le cose sembrano ormai volgere al peggio, un deus ex machina scenderà dal cielo come la migliore delle Mary Poppins a risolvere tutti i problemi del ragazzo.

Più che un deus ex machina, tre! Si tratta di Mog, Nag e Wabo, tre piccoli gommosi alieni pronti ad aiutarlo a instaurare finalmente un rapporto amorevole con il padre e a sentirsi più sicuro, dunque meno timido e introverso.

Una trama che insegna ai più piccoli ma anche ai loro genitori che il diverso, lo straniero, il forestiero e in generale quello che arriva da fuori non è sinonimo di negatività e pericolo, anzi: a volte aiuta a sistemare le cose di chi lì c’era già ma non si sentiva poi così a proprio agio.

Non perdete Luis e gli alieni, in onda venerdì 12 aprile alle ore 21.00 su Sky Cinema Family.