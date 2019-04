Film al cinema questa settimana, in uscita dall’11 al 17 aprile

Film in uscita giovedì 11 aprile

Cafarnao - Caos e Miracoli

L’accusa di un bambino di 12 anni, Zain, nei confronti della sua famiglia. La condanna all’infelicità perenne da discutere in un tribunale di Beirut con la colpa da parte dei genitori di averlo fatto nascere. Un film potente che permette di conoscere meglio la Dichiarazione dei Diritti dei bambini e il ruolo dei genitori. Una storia in cui un bambino non può e non deve comprendere ciò che spinge i propri genitori all'indifferenza.

After

Con Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin e Selma Blair, “After” racconta la storia di Tessa e del suo incontro con Hardin Scott. Lei, figlia modello e innamorata del suo compagno da anni, viene travolta dalla seduzione del ragazzo, il bad boy della zona. Due opposti che si attraggono e che dovranno fare i conti con le loro radicali differenze.

L’uomo fedele

Regia di Luis Garrel con Laetitia Casta, Lily-Rose Depp e lo stesso regista, “L’uomo fedele” è un thriller sentimentale in uscita giovedì 11 aprile in tutti i cinema italiani. Un intreccio incredibile tra i protagonisti Marianne e Abel che vivono insieme ma poi lei lascia lui perché aspetta un figlio dal migliore amico di Abel. Nove anni dopo, Abel e Marianne si riavvicinano, ma la sorella di Paul vuole Abel e decide di farla pagare a Marianne. Un film ricco di scene sorprendenti e che conferma la bravura di Luis Garrel.

Oro Verde - C’era una volta in Colombia

Sempre giovedì 11 aprile esce nelle sale “Oro Verde - C’era una volta in Colombia” di Cristina Gallego e Ciro Guerra. In una regione dedita alla pastorizia e alla coltivazione della terra, Rapayet decide di dedicarsi al commercio di marijuana e questo porterà ad uno scontro fratricida con gli alleati. La vita della comunità cambierà radicalmente per sempre.

Hellboy

Nuova avventura per Hellboy, film di Neil Marshall con David Harbour, Milla Jovovich e Ian McShane. Questa volta il demone deve fare i conti con la strega Nimue che vuole fare di lui il proprio Re e regnare su un mondo invaso dai demoni. Il professor Broom, padre adottivo di Hellboy, non è d’accordo e si opporrà a quello che sembra il destino del demone.

Wonder Park

Film d’animazione edificante ed emotivo che celebra la famiglia e l’amore. Racconta la storia di June che con la mamma crea un parco di divertimenti, Meravigliandia. Tutto nasce dalla fantasia della bambina, ma quando la mamma si ammala tutto cambierà per June. Meravigliandia è un ricordo doloroso, ma la sua immaginazione è più reale di quanto credeva.

Dagli occhi dell’amore

“Dagli occhi dell’amore”, in uscita giovedì 11 aprile, è un film diretto da Adelmo Togliani con Katherine Kelly Lang, Maria Guerriero e Alex Belli. La vita di Denise viene travolta dall’arrivo di Daniel, ricco e affascinante imprenditore. La donna, ballerina protagonista del locale “Star Club”, è legatissima a tutto lo staff al punto tale da considerarla una vera famiglia.

Film in uscita domenica 14 aprile

Quello che i social non dicono - The Cleaners

“Quello che i social non dicono - The Cleaners” è un documentario di Hans Block e Moritz Riesewick che racconto il lato oscuro dei social e di Google. Un’inchiesta giornalistica sui contenuti più discutibili che vengono gestiti e che ha sconvolto il SundanceFilm Festival. Il documentario fa luce anche sui Cleaners, gli spazzini del web che guardano, giudicano, salvano e cancellano i nostri contenuti

Film in uscita lunedì 15 aprile

Il museo del Prado - La corte delle meraviglie

Lunedì 15 aprile esce invece “Il museo del Prado - La corte delle meraviglie” un documentario prodotto da 3D Produzioni e Nexo Digital con il sostegno di Intesa Sanpaolo in occasione delle celebrazioni del duecentesimo anniversario del museo. Un viaggio a Madrid per raccontare le 8000 opere presenti nel museo del Prado.

Go Home - A casa loro

“Go Home - A casa loro” è un horror diretto da Luna Gualano con Antonio Bannò, Sidy Diop e Mounis Firwana. Una protesta contro l’apertura di un centro d’accoglienza si trasforma in un’apocalisse zombie dove nessuno sembra sopravvivere tranne il protagonista Enrico. Da membro di un gruppo di militanti di estrema destra troverà rifugio proprio presso i richiedenti asilo che voleva far sgomberare.

Diec - Il miracolo di Illegio

Diretto da Thomas Turolo, il 15 aprile esce “Diec - Il miracolo di Illegio” un film documentario che racconta la storia di Illegio, un piccolo borgo della Carnia. I due parroci, Don Alessio e Don Angelo, hanno deciso, una volta l'anno, di ospitare una mostra di dipinti e sculture provenienti da tutta Europa. Tutti gli abitanti del borgo vengono coinvolti nella realizzazione della mostra.

Film in uscita martedì 16 aprile

Kaiser! Il più grande truffatore della storia del calcio

Il più grande imbroglio nella storia del calcio viene raccontato dal film “Kaiser! Il più grande truffatore della storia del calcio”. Un film diretto da Louis Myles con José Carlos Araújo, Bernardo de Paula e Renato Gaúcho che racconta la storia di Carlos Henrique Raposo. Il suo sogno è fare la vita del calciatore ma gli mancava il talento.

Film in uscita mercoledì 17 aprile

La llorona - Le lacrime del male

Il 17 aprile esce “La llorona - Le lacrime del male” un film di Michael Chaves con Linda Cardellini, Raymond Cruz e Patricia Velasquez. Ambientato a Los Angeles negli anni 70, la maledizione della Llorona si abbatte sulla città. Un’assistente sociale sarà risucchiata in un regno soprannaturale insieme ai suoi bambini. Un uomo indaga sul caso e scopre presto che anche la sua famiglia sarà in pericolo.