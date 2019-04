Ieri era nel cast di Captain Marvel, domani sarà la protagonista del nuovo film sui Ghostbusters: si tratta di Mckenna Grace, giovane attrice americana già vista in alcune note pellicole, seppur in ruoli secondari.



Scopriamo qualche curiosità sulla baby star.









Da Captain Marvel a Ghostbusters 3



Mckenna Grace ha fatto il suo ingresso all’interno del Marvel Cinematic Universe prestando il volto ad una delle giovani versioni di Carol Danvers nei flashback di Captain Marvel e ora ha ottenuto un ruolo chiave nel nuovo film sui Ghostbusters diretto da Jason Reitman. Secondo gli ultimi rumors, la pellicola sarà incentrata su quattro personaggi adolescenti e sarà proprio lei ad interpretare il leader della giovane squadra di avventurieri alle prese con esseri paranormali, protagonisti del film. Insieme alla Mckenna sono già stati confermati i giovani talenti Finn Wolfhard (il Richie Tozier di IT di Andrés Muschietti del 2017) e Carrie Coon, già vista nella serie tv The Leftovers, come conferma un tweet del regista online. Inoltre potrebbe fare ritorno parte del cast originale, con Bill Murray e colleghi.





Chi è Mckenna Grace



Classe 2006, la baby star è già comparsa in diverse pellicole di successo, seppur in ruoli minori. Nel 2016 la troviamo nel cast del film di fantascienza firmato da Roland Emmerich, Independence Day - Rigenerazione, remake della pellicola cult del 1996 con Will Smith. Eccola, poi, al fianco di Chris Evans in Gifted - Il dono del talento, nel biopic Tonya nei panni della giovane Tonya Harding, e nel cast dell’horror Amityville - Il risveglio del 2017. Il 2018 è stato l’anno di Ready Player One di Steven Spielberg, a cui è seguita l’apparizione in Captain Marvel e nel prossimo film della saga dell’orrore Annabelle, di Gary Dauberman. Oltre alla carriera sul grande e sul piccolo schermo, l’attrice ha lavorato anche come doppiatrice in Angry Birds - Il film del 2016.



Il remake dei Ghostbusters



Aspettando Ghostbuster 3



Il nuovo film sugli Acchiappafantasmi è atteso per il 2020 e riporta in auge il celebre franchise ispirato ai cacciatori di fantasmi dell’originale film del 1984 diretto da Ivan Reitman, che negli anni Ottanta ha ottenuto due nomination agli Oscar e tre ai Golden Globe. Questa volta, alla regia del terzo film (ancora senza un titolo definitivo) ci sarà il figlio Jason, che con tutta probabilità ripartirà da dove ci aveva lasciati il padre con il sequel del 1989, senza particolare riferimento al remake tutto al femminile portato in scena da Paul Feig nel 2016. Le riprese del terzo Ghostbuster dovrebbero prendere il via la prossima estate e il film dovrebbe esordire nelle sale nel luglio del 2020.