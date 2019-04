Martin Luther King: L'omaggio di Sky Cinema Due

Sky Cinema Due propone giovedì 4 aprile in prima serata Selma - La strada per la Libertà , per ricordare l’attivista statunitense, leader dei diritti civili, a 51 anni dalla sua scomparsa

Sono trascorsi 51anni dalla scomparsa di Martin Luther King e per non dimenticare Sky Cinema due propone giovedì 4 aprile alle 18.45 Selma - La strada per la Libertà, per ricordare l’attivista statunitense, leader dei diritti civili. Il film ripercorre la contestazione pacifica avvenuta nel 1965 a Selma per ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini afroamericani negli Stati Uniti e che proprio per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.



Il film è diretto da Ava DuVernay e nel cast ci sono David Oyelowo, Tom Wilkinson, Cuba Gooding Jr., Alessandro Nivola e Carmen Ejogo. La storia è ambientata negli Stati Uniti, durante la presidenza Johnson. Assistiamo al film racconta della marcia di protesta che ebbe luogo nel 1965 a Selma, nello bstato dell'Alabama. Guidata da un agguerrito Martin Luther King, questa contestazione pacifica aveva lo scopo di ribellarsi agli abusi subiti dai cittadini afroamericani negli Stati Uniti e proprio per la sua natura rivoluzionaria venne repressa nel sangue.