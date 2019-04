5 commedie da vedere ad aprile su Sky

Cinque commedie da non perdere per una serata di emozioni e risate su Sky Cinema Comedy

Risate assicurate con Sky Cinema Comedy, il vostro canale Sky di riferimento per le grandi commedie italiane e internazionali. Storie d’amore, amicizie, equivoci e un tocco di follia: abbiamo tutto quello che vi serve per una serata di puro intrattenimento senza pensieri. Ricordiamo inoltre che su Sky Cinema Comedy i lungometraggi sono tutti senza interruzioni pubblicitarie, disponibili anche in lingua originale. Ecco 5 film da non perdere nella nostra programmazione.

Gigolò per sbaglio (2000)

Dalla regia di Mike Mitchell, un film con Rob Scheinder, William Forsythe, Eddie Griffin e Arija Bareikis. Deuce, nanerottolo sciatto, viene licenziato dall’acquario dove lavorava e rimane senza casa. Andrà a vivere con un professionista dell’amore a pagamento per il quale si dovrà prendere cura di una costosa collezione di pesci. A seguito di un incendio, però, si ritroverà con un debito salatissimo che potrà ripagare solo diventando un gigolò per sbaglio. Il film andrà in onda su Sky Cinema Comedy sabato 13 aprile, ore 21.

Svalvolati on the road (2007)

Dalla regia di Walt Becker, una commedia con Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence, William H. Macy e Marisa Tomei. Dough, Woody, Bobby e Dudley sono tre amici di mezz’età che decidono di intraprendere un viaggio insieme, in motocicletta. Parola d’ordine: libertà totale, ma l’età si fa sentire, con tutti gli acciacchi, e presto si renderanno conto che, tutto sommato, il divano non era poi così male. Una commedia dal ritmo incalzante che vi terrà incollati allo schermo nella serata del 25 aprile, ore 21, solo su Sky Cinema Comedy.

Quo vado? (2016)

Commedia italiana del 2016 per la regia di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco e Maurizio Micheli. Checco è un ragazzo “realizzato”: voleva vivere con i suoi per evitare l’indipendenza e ci è riuscito alla perfezione. Voleva essere eternamente fidanzato ed è riuscito pure in questo, senza matrimonio. Un giorno, però, tutto cambia: il governo riforma lo Stato e lui, pur di mantenere il posto fisso, accetta il trasferimento. Ma Checco non è un ragazzo facile, e verrà spostato ancora, e ancora e ancora, fino anche al Polo Nord. Una commedia italiana in giro per il mondo, in onda su Sky Cinema Comedy alle ore 21 di sabato 6 aprile.

Belli di papà (2015)

Commedia italiana del 2015 per la regia di Guido Chiesa, con Diego Abatantuono, Antonio Catania, Matilde Gioli e Andrea Pisani. Vincenzo è un imprenditore di successo, rimasto vedovo con tre figli ventenni: Matteo, Chiara e Andrea. Per lui, i suoi figli sono una fonte di costante preoccupazione: i ragazzi vivono infatti nell’agio, ma senza senso pratico e, soprattutto, con pochi sogni per il futuro. Per riportarli alla realtà, Vincenzo simula di perdere tutto e li costringe a prendere in mano le loro vite per fare una cosa mai fatta prima, ovvero mettersi a lavorare. In onda su Sky Cinema Comedy nella giornata di venerdì 5 aprile, alle ore 17:20.

Cose nostre – Malavita

Film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones e Dianna Agron. Giovanni Manzoni è il pentito più famoso degli Stati Uniti. Di recente è entrato nel programma di protezione dell’FBI, per il quale è costretto a trasferirsi in Normandia con la moglie Maggie e i due figli ed evitare una taglia sulla sua testa. Mentre cercano di adattarsi al vecchio mondo, i Manzoni non possono fare a meno di risolvere i problemi “alla vecchia maniera”, seminando il panico anche tra gli agenti di custodia. Il film andrà in onda giovedì 4 aprile su Sky Cinema Comedy, ore 17:20.

Altre commedie da non perdere in aprile

Sky Cinema Comedy è il canale che stai cercando se desideri lasciarti trasportare dall’intrattenimento leggero con il meglio della produzione italiana e internazionale. Non perderti anche BENEDETTA FOLLIA, in cui Ilenia Pastorelli introduce il proprietario di un negozio di articoli religiosi al mondo della notte, o anche È SOLO L’INIZIO con Tommy Lee Jones e Morgan Freeman che uniscono le forze contro una banda di criminali. Ancora risate con MORTDECAI, pellicola dallo humor raffinato con Johnny Depp e Gyneth Paltrow, o TU MI NASCONDI QUALCOSA con Rocco Papaleo, la commedia più spassosa sul tema dell’infedeltà coniugale.