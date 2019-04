Anche per gli amanti dell’horror l’offerta di aprile di Sky Cinema non teme rivali: ecco alcuni titoli da vedere questo mese

Nell’elenco dei canali di Sky Cinema è presente un canale tutto dedicato al brivido e agli amanti delle emozioni forti: Sky Cinema Suspense. Il sabato sera la programmazione del canale diventa ancora più intrigante con la HORROR NIGHT: tre film a partire dalla seconda serata tra i migliori titoli del genere horror. Pellicole ad alto tasso adrenalinico a partire dalle 21:00 fino alle 4:00 del mattino per un sabato notte all’insegna del brivido. Tra tutti i film del palinsesto, abbiamo selezionato 5 film horror da vedere ad aprile su Sky Suspense.

Slumber - Il demone del sonno

Film del 2017 con la regia di Jonathan Hopkins, “Slumber - Il demone del sonno” con Maggie Q nel ruolo della protagonista, una dottoressa che si occupa dei disturbi del sonno. Da bambina, Alice è stata testimone della morte del fratellino e quando in clinica si presenta una famiglia in cui il piccolo Daniel soffre di turbe del sonno, la donna rivede il fratello. L’universo onirico è sempre stato uno dei più frequentati nei film horror e su tutti basta ricordare i film della saga di Nightmare, con Freddie Krueger. Nonostante alcune incertezze nella credibilità della storia, il film riesce ad avere il giusto pathos e un ritmo tale da far sobbalzare il telespettatore dalla sedia. “Slumber - Il demone del sonno” è su Sky Cinema Suspense il 5 aprile.

Oscure presenze

I disturbi del sonno sono protagonisti anche di “Oscure presenze”, film di Scott Stewart con Keri Russell e Josh Hamilton. La vita di una tranquilla famiglia borghese viene sconvolta dal sonnambulismo del più piccolo e dagli strani comportamenti del figlio adolescente. Interrogato un esperto, viene fuori che i due ragazzi sono stati presi di mira dagli alieni. Un film ben fatto con un impianto narrativo consistente, che fa da supporto al contesto horror, più scontato ma tutto sommato credibile nel complesso. Un horror che strizza l’occhio alla fantascienza. Su Sky Cinema Suspense il 24 aprile.

Silent Hill

Basato sull’omonimo videogame, “Silent Hill” ne è un’ottima trasposizione cinematografica. La piccola Sharon è affetta da sonnambulismo e da incubi, che trasferisce in disegni. Rose, sua madre adottiva, decide di portarla a Silent Hill per scoprire la causa dei suoi disturbi. Diretto da Christophe Gans, il film riesce a ricreare i mondi che gli appassionati di videogiochi riconosceranno. Le atmosfere di “Silent Hill” sono angosciose e claustrofobiche e piaceranno anche a chi non ha mai giocato al videogame. “Silent Hill” è su Sky Cinema Suspense il 20 aprile.

Amityville - Il risveglio

Basato su un reale fatto di cronaca, “Amityville - Il risveglio” è un horror con Jennifer Jason Leigh, Bella Thorne, Cameron Monaghan, con la regia di Franck Khalfoun. Nel 1974, ci fu lo sterminio di un'intera famiglia da parte di uno dei suoi componenti, avvenuto in una casa di una cittadina americana del Nord-Est, Amityville. Anni dopo, un’altra famiglia scappò precipitosamente dalla stessa casa teatro dei delitti per alcune presenze soprannaturali. L’evento efferato ha ispirato questo e altri film dell’orrore e “Amityville - Il risveglio” può essere considerato un remake del primo della serie. Il film pecca di originalità ma resta da consigliare agli appassionati del genere. Su Sky Cinema Suspense sabato 20 aprile.

The Bye Bye Man

Tre studenti universitari si trasferiscono in un vecchia casa fuori dal campus. Qui si ritrovano braccati da un'entità soprannaturale chiamata The Bye Bye Man. Il film deve molto ai suoi predecessori, primo fra tutti “Nightmare”, anche se non riesce a eguagliarne l’efficacia. Diretto da Stacy Title, con Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas, Doug Jones, “The Bye Bye Man” è su Sky Cinema Suspense sabato 13 aprile.