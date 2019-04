Disney Cinemagic - Gli appuntamenti di Aprile

Grandi classici e prime visioni tv: il canale per le famiglie Sky Cinema Family il fine settimana diventa Disney Cinemagic. La magia dei film Disney accompagna la programmazione del weekend anche nel mese di aprile, con un appuntamento speciale per Pasqua e Pasquetta.

I film da non perdere ad aprile su Disney Cinemagic

Da non perdere assolutamente sabato 6 in prima serata LA SIRENETTA, capolavoro Disney vincitore di 2 premi Oscar e 2 Golden Globe. Il sequel LA SIRENETTA 2 - RITORNO AGLI ABISSI sarà trasmesso invece sabato 20 aprile, mentre il terzo film della serie, LA SIRENETTA – QUANDO TUTTO EBBE INIZIO andrà in onda sabato 27 aprile. L’appuntamento di Pasqua e Pasquetta è con film come I TRE CABALLEROS, trasmesso domenica mattina alle 10:00, in cui Paperino va in Brasile insieme all’amico pappagallo José Carioca e in Messico con il galletto Panchito. Nel corso della giornata, ancora animazione con UNO ZOO IN FUGA e TRILLI E IL SEGRETO DELLE ALI. E poi una vera chicca, ZIO PAPERONE ALLA RICERCA DELLA LAMPADA PERDUTA, il primo storico lungometraggio Disney che vede protagonisti Paperone e Qui, Quo, Qua. Lunedì 22 aprile, Pasquetta, il live action PROFESSORE A TUTTO GAS, con protagonista Fred MacMurray, nei panni dello stravagante inventore già conosciuto in “Un professore tra le nuvole”. Ancora da non perdere ad aprile, BOLT – UN EROE A QUATTRO ZAMPE e un altro grande classico, LA SPADA NELLA ROCCIA.

La programmazione di aprile di Disney Cinemagic

Oltre agli imperdibili, la programmazione di aprile di Disney Cinemagic comprende ancora tanti film per tutti i gusti, scelti dall’immenso catalogo Disney. Ecco in dettaglio i programmi del mese di aprile:

SABATO 6

15:35 L'uomo Più Forte Del Mondo

17:05 Il Sapore Della Vittoria

18:55 Un Sogno, Una Vittoria

21:00 La Spada Nella Roccia

DOMENICA 7

10:00: Robin Hood E I Compagni Della Foresta

11:25: Professore A Tutto Gas

13:05 Un Sogno, Una Vittoria

SABATO 13

16:25 Follia Di Mezzanotte

18:15 Trilli E Il Segreto Delle Ali

19:30 Sharpay's Fabulous Adventure

21:00 La Sirenetta

DOMENICA 14

10:00 Il Sapore Della Vittoria

11:50 Sharpay's Fabulous Adventure

13:20 Supercuccioli - Un'avventura Da Paura!

SABATO 20

15:15 Flubber - Un Professore Tra Le Nuvole

16:50 Bolt - Un Eroe A Quattro Zampe

18:25 Zio Paperone Alla Ricerca Della Lampada Perduta

19:40 La Spada Nella Roccia

21:00 La Sirenetta 2 - Ritorno Agli Abissi

DOMENICA 21

10:00 I Tre Caballeros

11:10 Uno Zoo In Fuga

12:30 Trilli E Il Segreto Delle Ali

13:45 Zio Paperone Alla Ricerca Della Lampada Perduta

DOMENICA 22

10:00 Professore A Tutto Gas

11:40: Bolt - Un Eroe A Quattro Zampe

13:15 La Spada Nella Roccia

SABATO 27

07:45: Hotel Bau

16:05: Il Sapore Della Vittoria

17:55 Sharpay's Fabulous Adventure

19:25 Flubber - Un Professore Tra Le Nuvole

21:00 La Sirenetta - Quando Tutto Ebbe Inizio

DOMENICA 28

10:00 Flubber - Un Professore Tra Le Nuvole

11:35: Una Pazza Banda Di Famiglia

13:25: Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta