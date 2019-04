Sky Cinema Uno programmazione: i film di aprile

@ANT-MAN AND THE WASP

Sky Cinema Uno, il canale delle prime visioni tv, è il punto di riferimento per tutti gli appassionati di cinema. Il canale 301 del palinsesto Sky è ricco di grandi film anche per il mese di aprile. Prime tv come MAMMA MIA! CI RISIAMO o NELLA TANA DEI LUPI vi aspettano per trascorrere la serata insieme. Grandi successi dagli anni ‘90 in poi, dai blockbuster hollywoodiani ai film per tutta la famiglia, commedie italiane e film con le grandi star italiane e internazionali. Sky Cinema Uno è il canale dell’intrattenimento leggero adatto a tutti. Il prime time di Sky Cinema Uno è alle 21:15 tutte le sere.

Le grandi prime visioni di aprile su Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno è il canale delle prime visioni tv e il mese di aprile è ricco di titoli: da ANT-MAN AND THE WASP a HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA, da DEADPOOL 2 a MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE, e poi ancora PITCH PERFECT 3 e CHIUDI GLI OCCHI. Ma andiamo con ordine, partendo da lunedì 1 aprile con MAMMA MIA! CI RISIAMO, con la regia di Ol Parker, sequel del fortunato musical basato sulle canzoni degli Abba. Lunedì 8 aprile, invece, è il turno di ANT-MAN AND THE WASP, prima visione tv multistart con Sky Cinema Collection (alle 21:45), con Paul Rudd nelle vesti di un supereroe piccolo piccolo. Lunedì 15 aprile è invece la volta del thriller adrenalinico NELLA TANA DEI LUPI, di Christian Gudegast con Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., 50 Cent, Jordan Bridges. Domenica 21 aprile tocca alla commedia di Giovanni Veronesi MOSCHETTIERI DEL RE: LA PENULTIMA MISSIONE con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo. Lunedì 22 aprile c’è HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA, con Selena Gomez, Adam Sandler, Andy Samberg e Steve Buscemi. Lunedì 29 aprile DEADPOOL 2, secondo episodio sul supereroe più dissacrante dell’universo.

La programmazione di Sky Cinema Uno di aprile

Ma tutte le sere la programmazione di Sky Cinema Uno offre grandi film. Martedì 2 aprile TIRAMISÙ con Fabio De Luigi e Vittoria Puccini, mercoledì 3 aprile c’è THE DAY AFTER TOMORROW - L'ALBA DEL GIORNO DOPO di R. Emmerich con Dennis Quaid e Jake Gyllenhaal. Giovedì 4 aprile ci aspettano John Travolta e Katheryn Winnick in SPEED KILLS. Venerdì 5 aprile, in contemporanea con Sky Atlantic, torna GOMORRA con gli episodi della quarta stagione. Sabato 6 aprile BAD COMPANY – PROTOCOLLO PRAGA con Anthony Hopkins, mentre domenica 7 aprile la settimana si conclude con NON È VERO MA CI CREDO.

Martedì 9 aprile FOREVER YOUNG di Fausto Brizzi, con Sabrina Ferilli, Teo Teocoli, Fabrizio Bentivoglio e Stefano Fresi. Mercoledì 10 aprile HURRICANE-ALLERTA URAGANO, mentre giovedì 11 aprile CHIUDI GLI OCCHI con Blake Lively. Sabato 13 aprile COME UN GATTO IN TANGENZIALE con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Gli altri film di aprile su Sky Cinema Uno: RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI (domenica 14 aprile), COSA FAI A CAPODANNO? (martedì 16 aprile), PAOLO, APOSTOLO DI CRISTO (mercoledì 17 aprile), IL GRANDE E POTENTE OZ (giovedì 18 aprile), SKYSCRAPER (sabato 19 aprile), BLACK SEA (martedì 23 aprile), GIOCHI DI POTERE (giovedì 25 aprile), TAKEN-LA VENDETTA (sabato 27 aprile), OVERBOARD (domenica 28 aprile), ULTIMATUM ALLA TERRA (martedì 30 aprile).