Sky Cinema Due programmazione: i film di aprile

L’offerta cinematografica di Sky non smette di sorprendere e grazie alla nuova struttura dei canali è ancora più facile scegliere il film da guardare. Sky Cinema Due è uno dei canali presenti nella nuova line-up ed è dedicato alle prime visioni tv e ai cultori del cinema di qualità. Su Sky Cinema Due (canale 302) i film più apprezzati dalla critica e dal pubblico. Come tutta la programmazione Sky Cinema, anche i film di Sky Cinema Due sono senza interruzioni pubblicitarie e disponibili anche in lingua originale.

Le prime visioni di aprile di Sky Cinema Due

Anche ad aprile, tante prime visioni di qualità e pietre miliari che hanno fatto la storia del cinema. Sky Cinema Due è il canale complementare a Sky Cinema Uno e propone le pellicole più premiate, agli Oscar o ai maggiori festival e rassegne internazionali. Ma Sky Cinema Due è anche il canale dei piccoli film indipendenti a amati dalla critica. Tante le prime visioni di aprile, da HOSTILES – OSTILI a PADRE, da COLETTE a UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA, e tanti altri ancora. Mercoledì 3 aprile alle 21:15 il film COSA DIRÀ LA GENTE, storia di emancipazione di una donna pachistana. Sabato 6 aprile, invece, Christian Bale e Rosamund Pike sono i protagonisti di HOSTILES – OSTILI, western malinconico diretto da Scott Cooper. Il film è disponibile anche On Demand nella collezione ROSAMUND PIKE. Martedì 9 aprile la prima visione tv è PATERSON, diretto da Jim Jarmush, mentre mercoledì 10 aprile A CASA NOSTRA ci mostra il mondo della politica visto attraverso gli occhi di una donna. Sabato 13 aprile Tim Roth e Nick Nolte sono i protagonisti di PADRE. Martedì 16 aprile Jason Clarke è Ted Kennedy nel film LO SCANDALO KENNEDY, in cui ripercorriamo il terribile incidente che coinvolse il senatore e che causò la morte di una persona. Keira Knightley è la protagonista di COLETTE, una delle figure letterarie più emancipate della prima metà del XX secolo. Sabato 20 aprile UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA, film che è valso a Willem Dafoe una candidatura agli Oscar come miglior attore non protagonista. Mercoledì 24 aprile Louis Garrel e Stacy Martin sono i protagonisti di IL MIO GODARD, su una delle figure più importanti del cinema francese. Sabato 27 aprile la commedia UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA, riflessione socio-culturale sul matrimonio nella religione ebraico-ortodossa.

Gli altri film di aprile di Sky Cinema Due

La programmazione di aprile di Sky Cinema Due non propone solo prime visioni, ma si arricchisce sempre di grandi film. Vediamo le principali pellicole in onda sul canale. PENSIERI PERICOLOSI (lunedì 1 aprile), LA SPIA - A MOST WANTED MAN (martedì 2 aprile), LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA (giovedì 4 aprile), L’ULTIMO LUPO (venerdì 5 aprile), 127 ORE (domenica 7 aprile), STILL ALICE (lunedì 8 aprile), PERFETTI SCONOSCIUTI (giovedì 11 aprile), CAROL (venerdì 12 aprile), TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI (domenica 14 aprile), CASA HOWARD (lunedì 15 aprile), THE UNTOUCHABLES (mercoledì 17 aprile), SUBURBICON (giovedì 18 aprile), L’ULTIMA TENTAZIONE DI CRISTO (domenica 21 aprile), MARIGOLD HOTEL (lunedì 22 aprile), TONYA (martedì 23 aprile), PARADISO AMARO (giovedì 25 aprile), THIRD PERSON (venerdì 26 aprile), UN APPUNTAMENTO PER LA SPOSA (sabato 27 aprile), KRAMER CONTRO KRAMER (domenica 28 aprile), 500 GIORNI INSIEME (lunedì 29 aprile) e NOME DI DONNA (mercoledì 30 aprile).