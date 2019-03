L’incredibile storia di Papillon

Mercoledì 27 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno l’appuntamento è con Charlie Hunnam e l’attore del momento, premio Oscar 2019 per Bohemian Rhapsody, Rami Malek , nella pellicola Papillon . Non perdere l'incredibile storia di Henri Charrière, condannato ai lavori forzati, evaso più volte, promosso imprenditore in Venezuela e poi autore di un libro che venderà milioni di copie nel mondo.

Parigi, 1931. Accusato ingiustamente di un crimine mai commesso, Henri Charrière detto Papillon è condannato all'ergastolo e spedito in un campo di lavoro della Guyana francese. Nel viaggio che lo conduce a quella che con ogni probabilità sarà la sua ultima destinazione, incontra Luis Dega, un falsario brillante che nasconde una piccola fortuna. Soprattutto per chi come Papillon, come lo chiamano tutti a causa di un tatuaggio e della vocazione a rubare, ha deciso di evadere. Ma Papillon non è l'unico a mirare al tesoro. Delicato e alieno al mondo criminale, Dega gli chiede aiuto e protezione in cambio del denaro per corrompere i secondini e favorire la fuga.

Comincia una relazione amicale che tra bon plan naufragati e celle di isolamento, li condurrà più lontano di quanto avessero mai immaginato.

Sky Cinema Uno mette in scena mercoledì 27 marzo alle 21.15, il trionfo, la fortuna e la rivincita di un vecchio galeotto. Un viaggio che attira l'attenzione di Hollywood tanto da produrre nel 1973 un film con Steve McQueen e Dustin Hoffman. È con questa eredità, un classico della letteratura e del cinema, che deve vedersela Michael Noer, replicando sullo schermo le avventure di un innocente rinchiuso e per tre volte evaso. Papillon di Noer affronta il tema delle condizioni disumane di detenzione dei prigionieri e la parabola di un uomo più forte del suo destino, un destino implacabile che lo condanna al buio e alla solitudine di una colonia penale.