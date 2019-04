Cortinametraggio: tutti i vincitori

Chiamati a giudicare il Miglior Corto in sala sono stati Fabio De Luigi con Margherita Amedei, Laura Mirabella e Davide Novelli. Vision Distribution metterà il cortometraggio in testa ad uno dei film del proprio listino e lo distribuirà nelle sale nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti di sale cinematografiche italiane che aderiranno all’operazione e andrà anche in onda prossimamente su Sky Cinema.

Tra gli ospiti presenti alla serata conclusiva di Cortinametraggio ha spiccato la presenza di Barbara Bouchet e di Martina Colombari, la quale ha vinto il Premio Speciale per il suo continuo impegno per il sociale. I premi, tuttavia, sono stati numerosi: il cortometraggio di Salvatore Allocca si è aggiudicato anche il premio Nuvolmaie e quello per i Migliori Dialoghi.

Il Premio Corti in Sala per la nuova sezione, in partnership con Vision Distribution, è andato a No Filters di Sarah Tognazzi e Laura Borgio.

Cortinametraggio è un festival diretto da Maddalena Mayneri e l’edizione di quest’anno ha registrato un’affluenza record: sono arrivati in selezione ben 450 cortometraggi, di cui solamente 21 sono approdati al concorso. I Cortometraggi hanno spaziato tra generi e tematiche diverse: si sono viste commedie intelligenti, che gettano lo sguardo sulla realtà quotidiana e i problemi che la caratterizzano, così come corti legati a tematiche quali l’integrazione come espressione di una società che si fa sempre più multietnica.

Numerosi sono stati anche i partners del festival, tra cui il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha visto il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Cortina d’Ampezzo, il supporto di Cortina Marketing Se.Am., con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia. Main sponsor del festival Medusa Film, Vision Distribution, Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., Dolomia, Farecantine, I Santi di Diso. Main Media Partner Radio Montecarlo, Vanity Fair e Ciak.

Di seguito, la lista completa di tutti i vincitori del festival:

Miglior Corto Assoluto - La Gita di Salvatore Allocca

Premio NuovoImaie - La Gita - Fatou Mbemgue e Filippo Scotti

Premio Migliori Dialoghi - La Gita

Premio Corti in Sala - No filters di Sarah Tognazzi e Laura Borgio

Premio Anec-Fice - La Gita

Premio Del Pubblico - Pepitas di Alessandro Sampaoli

Premio Rai Cinema Channel per il “Corto più web” - Pepitas di Alessandro Sampaoli

Premio Miglior Attrice - Ariella Reggio.

Premio Augustus Color - Pepitas di Alessandro Sampaoli

Premio Miglior Corto Commedia - Pepitas di Alessandro Sampaoli

Premio Miglior Attore - Lino Musella

Premio Miglior Videoclip Underground - Nuddu Ca Veni di Skom Feat. Simona Norato

Premio Miglior Videoclip Mainstream I Santi Di Diso - Argentovivo di Daniele Silvestri feat. Rancore e Manuel Agnelli

Premio Miglior Fotografia - Jan Klein per The Divine Way di Ilaria Di Carlo.

Premio Miglior Colonna Sonora - Andrea Boccadoro, L'interprete di Hleb Papou