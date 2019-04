Justice League, supereroi chiamati a difendere l'umanità

Dall'universo DC Comics ecco Justice League in onda, in prima TV , venerdì 22 alle ore 21.15 su Premium Cinema . Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 supereroi per difendere l'umanitàda un'antica minaccia

Dall'universo DC Comics ecco Justice League in onda venerdì 22 alle ore 21.15 su Premium Cinema. Dopo la morte di Superman, Batman unisce altri 4 supereroi per difendere l'umanità da un'antica minaccia che approfittando del senso di vuoto che si respira sul pianeta terra non ha perso tempo a palesare i suoi sordidi piani.



La morte di Superman ha creato un clima difficile, l'umanità è sola e impaurita. E c'è chi approfitta di questa situazione, soprattutto se i suoi progetti non sono proprio limpidissimi. Una minaccia antica torna a far sentire la sua devastante presenza. E per riportare serenità bisogna fare squadra. Se ne fa carico Batman che per tranquillizzare l'umanità prova a radunare individui dotati di superpoteri, per formare la Justice League, un team di protettori della giustizia: ne fanno parte l'amazzone Wonder Woman, l'uomo di Atlantide Aquaman, il velocissimo Flash e il mutante Cyborg.