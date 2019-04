I Soprano, arriva il prequel per il cinema

La famiglia della mafia italoamericana più famosa della televisione approda sul grande schermo: è atteso nel settembre del 2020 il prequel per il cinema ispirato alla celebre serie tv, dove ritroviamo il regista e sceneggiatore David Chase.



Un film sui Soprano



Un film basato sull'acclamata serie targata HBO, in onda tra la fine degli anni Novanta e il 2007, è attualmente in fase di sviluppo ed è stato appena annunciato il titolo ufficiale: “Newark”, come la cittadina dove vive la famiglia dei Soprano (in origine, riporta Deadline, era stata pensata la formula estesa “The Many Saints of Newark”). A dirigere il sequel sarà Alan Taylor, già regista di alcuni episodi de I Soprano e anche del Trono di Spade (dal 15 aprile su Sky Atlantic) e di Thor: Dark World, che porterà in scena una versione giovane del boss protagonista dello show televisivo. Ad interpretarlo sarà Michael Gandolfini, figlio del defunto James che ha impersonificato per anni il personaggio sul piccolo schermo, con al fianco Jon Bernthal, Alessandro Nivola e Ray Liotta. Abbiamo già visto il giovane Gandolfini in un’altra serie di successo, The Deuce - La via del porno, con James Franco e Maggie Gyllenhaal.

Il prequel per il cinema



Ambientato nella città di Newark negli anni Sessanta, il film sarà scritto e prodotto da David Chase, creatore dei Soprano, insieme a Lawrence Konner e “affronterà – spiegano gli sceneggiatori - le tensioni tra neri e bianchi a Newark dell'epoca”. A dire il vero, di fronte all’idea di un prequel per il cinema Chase ha inizialmente storto il naso: lo sceneggiatore ha ammesso di essere stato “per lungo tempo” contro l'idea e, anche ora che si è convinto, resta comunque preoccupato per come il film affronterà le origini del suo amato personaggio. Tuttavia, Chase sa bene di cosa parla: in riferimento ai disordini dell’epoca, lo showrunner racconta che i suoi genitori sono originari di Newark e che al momento dei disordini la sua ragazza lavorava proprio nel centro di Newark. Così basta mescolare quegli eventi al mondo del crimine organizzato per dare vita ad una storia avvincente.



I Soprano, il successo della serie tv



Quali novità svelerà il prequel su Tony Soprano, interpretato in tv dallo scomparso James Gandolfini? Il boss è il protagonista indiscusso della serie che ha esordito sugli schermi nel 1999, proseguendo fino al 2007. Lo show descrive la vita di Tony Soprano, boss della mafia italo-americana del New Jersey: la famiglia Soprano, i cui avi italiani sono originari di Avellino, vanta importanti contatti con le cosche newyorkesi e mantiene relazioni affaristiche con la Camorra napoletana. Ma Tony come è riuscito a diventare qualcuno? Probabilmente attraverso il prequel i fan avranno la possibilità di comprendere anche le origini dei suoi attacchi di panico, che lo costringono a frequentare il lettino di una psicoanalista, dove Tony mostra al pubblico la sua sfera più intima e personale. Considerata una serie cult negli Stati Uniti, I Soprano ha ricevuto nel corso degli anni diversi premi e riconoscimenti, nonché – nel 1999 - il titolo di serie fra le più costose mai realizzate per la tv, con un costo di oltre 2 milioni di dollari a puntata.