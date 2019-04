Film al cinema questa settimana, in uscita dal 21 al 27 marzo

Film in uscita giovedì 21 marzo

Peppermint - L’angelo della vendetta

In uscita nelle sale giovedì 21 marzo “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti, cambia radicalmente la propria vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

A un metro da te

Anticipato da un’anteprima su Sky Romance alle 20:50 di mercoledì 20 marzo, arriva in tutti i cinema “A un metro da te”, film diretto da Justin Baldoni con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson. La storia d’amore tra due diciassettenni gravemente malati e che per questo non possono stare più vicini di un metro e mezzo. Nonostante questo, e nonostante le rispettive malattie non gli lascino scampo, i due non rinunciano ad amarsi. Una bella storia d’amore che insegna ad andare oltre la fisicità e la malattia.

Instant family

Diretto da Sean Anders, “Instant family” è un film con Mark Wahlberg, Rose Byrne e Isabela Moner. La storia si ispira a fatti realmente accaduti al regista e alla decisione di adottare dei bambini con la propria compagna. Nel film, Pete e Ellie portano a casa tre adolescenti: Lizzy e i suoi fratellini Juan e Lita. Una commedia su un tema molto delicato non perfettamente riuscita.

Il professore e il pazzo

Sempre giovedì 21 marzo esce “Il professore e il pazzo”, tratto dal libro “L'assassino più colto del mondo” di Simon Winchester. Diretto da P.B. Shemran, ha come protagonisti Mel Gibson e Sean Penn. Il film racconta la storia vera del Professor James Murray, a cui viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Il Professore coinvolge la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Un giorno, riceve la lettera di William Chester, un ex professore ricoverato in manicomio perché giudicato malato di mente. Tra i due nasce una splendida amicizia. Un film in costume che entusiasma per la bellezza della vicenda.

Ricordi?

Con la regia di Valerio Mieli, “Ricordi?” è un film con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana. La storia di un docente di storia romana e un’insegnante di liceo che si innamorano e, insieme al loro amore, cresce anche il tormento delle rispettive esistente. La regia di Mieli lo annovera tra i più interessanti registi italiani degli ultimi anni. Il film è toccante e intenso, anche grazie alle interpretazioni dei due protagonisti.

La gabbianella e il gatto

Torna al cinema, dal 21 al 24 marzo, “La gabbianella e il gatto”, film d’animazione diretto da Enzo d’Alò tratto dal bestseller di Luis Sepulveda. Uscito a Natale del 1998, incassò oltre 20 miliardi di lire. Una favola sull’integrazione e la diversità raccontata attraverso il gatto Zorba e la gabbianella Fortunata.

La conseguenza

Esce finalmente nelle sale anche “La conseguenza”, diretto da James Kent con Alexander Skarsgård, Keira Knightley e Jason Clark. Ambientato ad Amburgo nel 1945, è la storia di Rachael e Lewis Morgan che si trasferiscono in Germania alla fine della guerra. Qui, si trovano a condividere la villa con i suoi precedenti proprietari, un vedovo tedesco e la sua problematica figlia. Adattato da un romanzo di Rhidian Brook, il film è una storia di rabbia e di perdono con tre bravi protagonisti.

La mia seconda volta

Giorgia è una studentessa al liceo artistico di una cittadina di provincia, il suo migliore amico nonché compagno di classe è Luca, gay. La ragazza realizza orecchini con materiali di riciclo, che suscitano l'interesse di Giorgio, che ha un laboratorio di oreficeria. Quando vuole trasferirsi a Roma per seguire un corso, suo padre glielo impedisce. Diretto da Alberto Gelpi e interpretato da Aurora Ruffino, Simone Riccioni, Mariachiara Di Mitri, Federico Russo, Ludovica Bizzaglia, “La mia seconda volta” è un film educativo, un vero e proprio monito nei confronti della droga.

Peterloo

Regia di Mike Leigh con Rory Kinnear, Maxine Peake, Pearce Quigley, David Moorst, Rachel Finnegan. Joseph è un giovane trombettiere che sopravvive miracolosamente alla sanguinosa battaglia di Waterloo e torna a casa, a Manchester, dalla sua famiglia di umili operai. Ma il popolo inglese del dopoguerra, ridotto alla fame dalla disoccupazione e dalla tassa sull'importazione del grano, ha in serbo un’altra battaglia. La storia del cosiddetto "massacro di Peterloo", avvenuto il 16 agosto 1819, quando più di 60mila persone si riunirono pacificamente in St Peter's Field e vennero brutalmente travolte dalla cavalleria dell'esercito, finendo uccise o ferite.

Scappo a casa

Primo film interpretato da Aldo Baglio senza i compagni Giovanni e Giacomo, “Scappo a casa” è una pellicola diretta da Enrico Lando. Michele si autodefinisce «uno stronzetto viziato egoista» il cui unico obbligo è «rendersi la vita spensierata a profusione». Meccanico calvo e senza un soldo,si reinventa sui social ricco seduttore grazie a un parrucchino e ad alcune auto di lusso prese a prestito dai clienti della sua officina. Il suo motto è "I don't give a fuck" e discrimina gente di colore e immigrati. Ma il destino cospira contro di lui, e un viaggio di lavoro a Budapest si trasforma in un incubo. Una commedia divertente e ben riuscita, con uno straordinario Aldo Baglio, a suo agio anche senza i suoi storici compagni.

Dafne

Presentato al Festival del Cinema di Berlino, “Dafne” di Federico Bondi affronta il tema della disabilità con una protagonista, Carolina Raspanti, affetta da sindrome di down. La stessa Carolina, 34 anni, ha già scritto due libri e ha partecipato attivamente alla stesura della sceneggiatura. Il regista definisce la pellicola «una commedia drammatica che non cerca di trasformare la disabilità in intrattenimento». “Dafne” è un piccolo gioiello del nuovo cinema italiano, che commuove e fa riflettere.

Un viaggio indimenticabile

Amadeus ha 76 anni ed è malato di Alzheimer. Dopo il funerale della moglie Maggie si rintana a vivere nella loro casa coniugale. Il suo unico figlio Nick decide di trasferire il padre a Londra, dove vive insieme alla sua famiglia: la moglie inglese Sarah e la figlia Tilda, di dieci anni. Tilda ama molto il nonno e le sue stranezze e, per evitargli la casa di riposo, decide di portarlo con sé in viaggio verso Venezia, il luogo in cui Amadeus e sua moglie Maggie sono stati più felici. Diretto da Til Schweiger, con Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer, Sophie Lane Nolte, Claire Forlani, Eric Roberts. La malattia raccontata in maniera favolistica con gag spesso fuori luogo.

Ed è subito sera

Tratto da una storia vera, “Ed è subito sera” è un film diretto da Claudio Insegno con Franco Nero, Gaetano Amato, Gianluca Di Gennaro, Salvatore Cantalupo e Sandro Ruotolo. Le storie di tre famiglie che si intrecciano in una piazza di spaccio ai piedi del Vesuvio. Ispirato alla vicenda di Dario Scherillo, ucciso a Casavatore il 6 dicembre del 2004, scambiato erroneamente per un affiliato a un clan rivale di quello al quale appartenevano i killer.

L’eroe

Giorgio è un giornalista di cronaca che scrive romanzi ritenuti "non idonei alla pubblicazione". Quando una sua inchiesta dà fastidio a un potente, l’uomo viene declassato a un oscuro quotidiano di provincia. Il caso vuole che proprio nella piccola località dove ha sede il giornale, avviene il rapimento del nipote di Giulia Guidi, proprietaria di un'importante azienda vinicola. Lungometraggio di debutto di Cristiano Anania, con Salvatore Esposito, Marta Gastini, Vincenzo Nemolato, Enrica Guidi, Cristina Donadio. Sceneggiatura è un po’ debole ma grandi interpretazioni di Salvatore Esposito e Cristina Donadio.

Il venerabile W.

Il "Venerabile Wirathu" è un influente monaco buddista che, attraverso la pubblicazione dei suoi scritti e la diffusione dei suoi discorsi, ha fomentato l'odio dei suoi seguaci nei confronti dei musulmani, spingendoli alla lotta armata. Diretto da Barbet Schroeder, il film è un'atroce storia di odio del nostro tempo. Il racconto di come l’islamofobia possa nascere anche in un Paese dove il 90% della popolazione è buddista.

Film in uscita sabato 23 marzo

My hero Academia the Movie: two heroes

Lungometraggio d’animazione diretto da Kenji Nagasaki, una nuova avventura per i personaggi del famoso manga giapponese. All Might riceve un invito proveniente da un vecchio amico per partecipare alla première di un grande raduno scientifico di caratura internazionale che si svolgerà su una gigantesca città mobile galleggiante chiamata “I Island”.

Film in uscita lunedì 25 marzo

Gauguin a Tahiti: il Paradiso perduto

Documentario diretto da Claudio Poli, che racconta la storia del grande Paul Gauguin. Una storia che è soprattutto un grande viaggio: da Parigi al Perù, dalla costa Bretone a Marsiglia, fino a Tahiti. Le vicende di un artista che scelse di allontanarsi dalla frenesia e dal caos della società contemporanea.

Film in uscita martedì 26 marzo

Arbëria

Per la regia di Francesca Olivieri, “Arbëria” è un docu-film che indaga, attraverso gli occhi della protagonista Aida (Caterina Misasi) sui legami delle comunità arbëreshë, gli albanesi d'Italia, che ancora sopravvivono in alcuni piccoli borghi di Calabria e Basilicata.