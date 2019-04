Secondo film da regista dell’attore australiano Joel Edgerton (ha esordito nel 2015, con il thriller «Regali da uno sconosciuto - The Gift»), «Boy Erased - Vite cancellate» è basato sulla storia vera di Garrard Conley, raccontata nel suo romanzo autobiografico «Boy Erased: A Memoir», pubblicato negli Stati Uniti nel 2016 e tradotto in italiano nel 2018 con il titolo «Boy Erased - Vite cancellate» (Edizioni Black Coffee).

Boy Erased - Vite cancellate: la data d’uscita

Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival il primo settembre 2018, per poi venire proiettato al Toronto International Film Festival qualche giorno dopo (l’otto settembre). Inizialmente prevista per il 28 settembre, la distribuzione nelle sale cinematografiche statunitensi della pellicola è stata posticipata al due novembre.

In Italia, invece, la pellicola è stato presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, mentre l'uscita nelle sale è stata confermata per il 14 marzo 2019.

Boy Erased - Vite cancellate: la trama

Al centro della trama, la vera storia del diciannovenne Jared Eamons, figlio di un pastore battista in una piccola cittadina dell’Arkansas, che, dopo aver fatto coming out con i genitori, viene costretto a partecipare a un grottesco programma di terapia di conversione dall'omosessualità, pena l'esilio dalla famiglia e dagli amici.

Boy Erased - Vite cancellate: il cast

A dargli il volto, con tutte le sue insicurezze e fragilità, il lanciatissimo Lucas Hedges, candidato all'Oscar nel 2017, come miglior attore non protagonista di «Manchester By The Sea». Davvero un buon anno per giovane, che si è precedentemente fatto apprezzare per l’intensa interpretazione del tossicodipendente Ben Burns di «Ben is Back».

Nel ruolo dei due rigidi genitori, sono stati invece scelte quelle che probabilmente sono le «altezze reali» d’Australia: Nicole Kidman e Russell Crowe (chiamato in corsa, per sostituire Viggo Mortensen), per la prima volta assieme davanti alla macchina da presa.

A completare il cast, lo stesso Edgerton, che ha deciso di ritagliare un ruolo anche per sé: quello del terapista Victor Sykes.