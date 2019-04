Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 17 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da non perdere stasera in tv

Un colpo perfetto, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Un avvincente thriller del 2008, diretto da Michael Radford con Michael Caine, Demi Moore, Constantine Gregory, Nathaniel Parker e Lambert Wilson. La pellicola è ambientata nella Londra degli anni ’60 e mette in scena una rapina ai danni di un’importante società. Un custode vicino alla pensione e una manager, entrambi impiegati presso la London Diamond Corporation, decidono di rubare i diamanti della società per la quale lavorano.

Film drammatici da non perdere stasera in tv

Cuori puri, ore 21:15 Sky Cinema Due

Un film drammatico del 2017, con Federico Pacifici, Antonella Attili, Barbora Bobulova, Stefano Fresi, Edoardo Pesce e la regia di Roberto De Paolis. Agnese e Stefano sono molto diversi. Lei, 17 anni, vive sola con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Lui, 25 anni, è un ragazzo violento e dal passato difficile che lavora come custode in un parcheggio di macchine che confina con un grande campo rom. Quando si incontrano nasce un sentimento vero, fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. Il desiderio tra loro cresce sempre di più, fino a quando Agnese, convinta di aver tradito i suoi ideali, prende una decisione estrema nella speranza di poter cancellare il peccato commesso.

The Confirmation, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 con Clive Owen, Maria Bello, Patton Oswalt, Stephen Tobolowsky, Spencer Drever e la regia di Bob Nelson. Un falegname, divorziato e con un figlio, che non se la passa di certo bene, riesce a ottenere un nuovo lavoro. Tuttavia, un nuovo imprevisto lo costringe a fare i conti con la difficile realtà: gli vengono rubati gli attrezzi del mestiere. Si mette così alla ricerca disperata di quanto gli è stato sottratto insieme al figlio e l’impresa diventa un’occasione di riavvicinamento tra i due.

Insieme per caso, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2001 diretto da P.J. Hogan, con Dan Aykroyd, Jonathan Pryce, Kathy Bates, Lynn Redgrave e Rupert Everett. Grace, moglie devota e madre di famiglia, perde i due uomini più importanti della sua vita: il marito la lascia e il suo cantante preferito viene assassinato. Ai funerali, la donna conosce l’amante gay della star, con il quale stringe un’alleanza per catturare il killer che ha ucciso l’uomo. Al duo si unisce anche la nuora di Grace, affetta da nanismo.

Film romantici da non perdere stasera in tv

Becoming Jane - Il ritratto di una donna contro, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film romantico del 2007, che racconta la storia della celebre scrittrice inglese Jane Austen negli anni della giovinezza. La ragazza, in età da marito e educata dal padre alla letteratura e alla musica, sogna un matrimonio con sentimento. Di tutt'altro parere sembra essere sua madre, ansiosa di accasarla con l'aristocratico e impacciato Sir Wisley, nipote della facoltosa Lady Gresham. L’arrivo in campagna di Tom Lefroy, irlandese sfacciato avviato dallo zio alla carriera giuridica, sconvolgerà gli equilibri della piccola comunità rurale. Invaghitosi e ricambiato, dall'orgogliosa Jane, Tom ispirerà col suo amore il cuore e le pagine della Austen. Un film da non perdere.

Film fantastici da non perdere stasera in tv

Il regno di Wuba, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico per tutta la famiglia, diretto da Raman Hui. Tra gli uomini e i mostri non c’è mai stata armonia: la paura, infatti, ha da sempre mosso i primi a dare la caccia ai secondi. La Regina dei Mostri, consapevole di questa situazione, cerca di preservare la vita di un futuro nascituro della sua specie. A tale scopo, ingravida un umano, il buon Song Tianyin, che insieme alla cacciatrice di mostri Xiaolan, daranno alla luce il piccolo Wuba e lo difenderanno da pericoli e minacce.

La forma dell'acqua, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film fantastico del 2017, diretto da Guillermo Del Toro, con David Hewlett, Richard Jenkins, Nigel Bennett, Nick Searcy e Doug Jones. Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda. Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da una profonda amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di mostri dall’aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio vive in cattività una creatura anfibia di grande intelligenza e sensibilità. Elisa, condannata al silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata della creatura capace di vivere tra acqua e aria. Ma il loro sentimento dovrà presto fare i conti con una gerarchia ostile, incarnata dal dispotico Strickland.

Ritorno al futuro II, ore 21:00 Comedy Central

Secondo episodio della saga “Ritorno al futuro”, diretto da Robert Zemeckis, con Michael J. Fox, Billy Zane, Christopher Lloyd, Lea Thompson e Casey Siemaszko. Il film inizia nel 1985 Hill Valley in California. Qui 'Doc' Brown ritorna dal futuro con la sua macchina del tempo per portare nel futuro Marty McFly e la sua ragazza Jennifer. È fondamentale, infatti, che i due ragazzi raggiungano il 2015 per impedire che il figlio di Marty venga arrestato e sconti un lungo periodo di detenzione.

Film d’azione da non perdere stasera in tv

Driven, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film d’azione del 2001, con Burt Reynolds, Sylvester Stallone, Robert Sean, Leonard Gina Gershon, Stacy Edwards e la regia di Renny Harlin. Joe Tanto è stato un corridore della Formula Uno americana. Dopo un grave incidente, che gli impedisce di continuare a correre, viene assunto dal proprietario di una scuderia di Formula Cart perché insegni il mestiere a un instabile promessa, Jimmy Bly. Il ragazzo soffre della pressione psicologica del fratello e della rivalità con un forte avversario. Quando poi si innamora di Sophia, ex del rivale, le cose si fanno più complicate.

Wonder Woman, ore 21:07 Premium Cinema +24 HD

Film d’azione del 2017 di Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston, David Thewlis. Decisa a salvare il mondo dalla catastrofe e dalla malvagità dell’esercito tedesco, la principessa delle Amazzoni Diana abbandona la sua terra e si trasforma in Wonder Woman. Sarà accompagnata nell’impresa dal pilota inglese Steve Trevor, con il quale nascerà un sentimento d’amore.

Film horror da non perdere stasera in tv

La vedova Winchester, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Avvincente film horror del 2017, diretto da Peter e Michael Spierig, con Helen Mirren, Tyler Coppin, Jason Clarke, Sarah Snook e Angus Sampson. Il dottor Eric Price è reclutato dalla Winchester Repeating Arms Company per eseguire una perizia psichiatrica su Sarah Winchester. La donna infatti, perseguitata dal senso di colpa per i milioni di morti che le sue armi hanno causato, si è trasferita in California, dove lavora alla costruzione di nuove stanze della sua casa, convinta che siano gli spiriti stessi a chiederglielo.

Poltergeist - demoniache presenze, ore 21:14 Premium Cinema Energy

Film horror del 1982, diretto da Tobe Hooper, con Craig T. Nelson, JoBeth Williams, Zelda Rubinstein, Dominique Dunne e Heather O'Rourke. Dopo essere stata sorpresa a parlare con un televisore, la piccola Carol Anne, ultima arrivata di una famiglia americana, scompare misteriosamente all’interno della TV. Sarà per tutti l’inizio di un incubo che sembra senza fine.

Film commedia da non perdere stasera in tv

Hitch - Lui sì che capisce le donne, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Divertente commedia romantica del 2005 di Andy Tennant, con Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Casper Andreas e Julie Ann Emery. Alex Hitchens, in arte Hitch, è un consulente newyorkese che dietro lauto compenso aiuta uomini insicuri a rivelarsi alla donna amata in segreto. Tre appuntamenti per il primo bacio: il gesto eroico per catturare l'attenzione della fanciulla, la mostra d'arte per nutrirne lo spirito, il momento ludico per incoraggiare la confidenza.

Cambia la tua vita con un click, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Un uomo troppo preso dal lavoro riceve un dono a dir poco inaspettato. Uno sconosciuto gli regala un telecomando in grado di mandare avanti e indietro la sua esistenza e lui lo usa subito per vivere al meglio famiglia e carriera. Ma ben presto le cose si complicano. Una commedia divertente e spensierata, da vedere in famiglia o tra amici. Regia di Frank Coraci con Christopher Walken, Kate Beckinsale, Adam Sandler, David Hasselhoff e Sean Astin.

Il ritorno dell'eroe, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Commedia romantica di Laurent Tirard con Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant, Féodor Atkine e Laurent Bateau. Il capitano Charles-Grégoire Neuville chiede in sposa Pauline Beaugrand, una giovane aristocratica che lo ama e desidera diventare la sua sposa. A rompere il sogno d’amore è la guerra che porta il capitano sul fronte e la giovane donna alla disperazione. Decisa a risollevare il morale della sorella, Elisabeth finge di essere il soldato e avvia con Pauline una fitta corrispondenza, convinta che il capitano non sarebbe mai tornato dal fronte. Ma Charles-Grégoire Neuville, dopo tre anni, fa ritorno a casa e, oltre a dover rientrare nelle grazie di Pauline, deve vedersela anche con Elisabeth.

Il viaggio delle ragazze, ore 21:14 Premium Cinema

Una divertente commedia al femminile del 2017, diretta da Malcolm D. Lee, con Larenz Tate, Queen Latifah, Robert Miano, Regina Hall e Jada Pinkett Smith. Quattro amiche intraprendono un viaggio alla volta di New Orleans per partecipare a un festival annuale. Il folle viaggio sembra riaccendere gli spiriti assopiti, facendo emergere il lato selvaggio di ognuna di loro. Le amiche si scateneranno in balli forsennati, sbronze epiche e divertimento puro, rimanendo infine coinvolte in una chiassosa rissa da bar.

Last Vegas, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia del 2013 con Robert De Niro, Michael Douglas, Christopher Walken, Morgan Freeman, Kevin Kline e la regia di Jon Turteltaub. Quattro settantenni, amici d’infanzia, decidono di rincontrarsi dopo 58 anni per festeggiare l’addio al nubilato di uno di loro, Bolla, che sta per sposare una fidanzata sbarazzina con cui vive in una villa a Malibù.

