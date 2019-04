Film al cinema questa settimana, in uscita dal 14 al 20 marzo

Film in uscita giovedì 14 marzo

La promessa dell’alba

Esce giovedì 14 marzo nelle sale italiane, “La promessa dell’alba”, diretto da Eric Barbier. Un film tratto da un romanzo autobiografico del 1960 di Romain Gary con Charlotte Gainsbourg, Pierre Niney, Didier Bourdon, Jean-Pierre Darroussin, Catherine McCormack. La storia di Nina Kacew, una donna irascibile e tenace che sogna per il figlio un futuro da ambasciatore e grande romanziere. Convinta che il suo ragazzo sia promesso a un destino fuori dal comune, ogni sua azione è votata alla causa. Il film riesce a emozionare e a trasmettere tutta la forza emotiva del romanzo.

Il coraggio della verità

Diretto da George Tillman Jr., “Il coraggio della verità” è un film con Amandla Stenberg, Regina Hall, Common, Sabrina Carpenter, Anthony Mackie. Starr è una sedicenne con due identità ben distinte: a scuola è una studentessa modello ben integrata con i compagni benestanti e caucasici; a casa, nel quartiere all black di Garden Heights, è una ragazzina cresciuta fra barbeque e lezioni di sopravvivenza. La ragazza si trova a essere unica testimone di un episodio di abuso di potere. Un film che condanna il razzismo in ogni sua manifestazione.

Momenti di trascurabile felicità

Giovedì 14 marzo esce anche l’atteso nuovo film di Daniele Luchetti, “Momenti di trascurabile felicità”, tratto dall’omonimo libro di Francesco Piccolo e dal suo sequel “Momenti di trascurabile infelicità”. Protagonista della pellicola è Pif (Pierfrancesco Diliberto), in un cast che comprende anche Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco. L’attore siciliano interpreta Paolo, un uomo morto in un incidente stradale che viene “rimandato” tra i vivi per 1 ora e 32 minuti per chiudere tutte le questioni in sospeso e cercare di comprendere il reale significato della vita.

Boy erased - Vite cancellate

Jared Eamons è il figlio di un pastore battista dell’Arkansas e, scopertosi attratto da ragazzi del suo stesso sesso, è costretto a partecipare a un programma che cerca di convertire gli omosessuali. Diretto dall’attore Joel Edgerton, “Boy erased - Vite cancellate” è una storia vera magnificamente interpretata da un cast del calibro di Lucas Hedges, Nicole Kidman, Russell Crowe, Flea, Joe Alwyn. Il regista interpreta il difficile ruolo del terapeuta Victor, che guida il programma di recupero chiamato "Love in Action".

Escape room

Sempre giovedì 14 esce anche “Escape room”, con la regia di Adam Robitel. Un film con Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani. Sei persone di diversa provenienza si vedono recapitare un misterioso pacchetto, che contiene un puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo produce un biglietto d'ingresso per l'esclusivo complesso di escape room della Minos, stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo un enigma. 10mila dollari per chi riuscirà a venirne a capo. Interpretato da molti volti noti della televisione, il film vive della dinamica tra i suoi protagonisti, senza avere una trama particolarmente originale.

Un viaggio a quattro zampe

Charles Martin Smith dirige un film con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi. Una storia di speranza e di amore raccontata attraverso gli occhi di Bella, una cagnolina meticcia. Un viaggio che dura oltre due anni tra Colorado, New Mexico, Arizona e Utah.

Sofia

Vincitore del Premio per la miglior sceneggiatura nella sezione Un certain regard al Festival del cinema di Cannes, “Sofia” è un film diretto da Meryem Benm'Barek con Maha Alemi, Sarah Perles, Lubna Azabal, Faouzi Bensaïdi, Nadia Niazi, Hamza Khafif. A Casablanca, la ventenne benestante Sofia viene colpita da un malore durante una cena ed è costretta a rivelare alla cugina Lena di essere incinta. Raggiunto di nascosto l'ospedale, Sofia dà alla luce una bambina, ma a causa delle severissime leggi marocchine sul sesso fuori dal matrimonio è costretta a rintracciare il padre prima che l'ospedale avvisi le autorità. “Sofia” fa emergere con drammaticità il rapporto irrisolto tra Islam e sessualità, tuttora presente.

Sara e Marti - Il film

Regia di Emanuele Pisano. Un film con Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra, Gabriele Badaglialacqua, Guido Laudenzi. Debutta al cinema la serie tv Disney con protagonista le sorelle Sara e Marti. Il film piacerà soprattutto ai fan della serie televisiva, di cui conserva le tematiche e linguaggio.

La notte è piccola per noi

Omaggio al grande Ettore Scola con “La notte è piccola per noi”, ispirato a un film del 1983 del regista, “Ballando ballando”. Diretto da Gianfrancesco Lazotti, con Michela Andreozzi, Francesca Antonelli, Cristiana Capotondi, Tommaso Lazotti, Teresa Mannino. Le storie dei clienti di una sala da ballo che si intrecciano in un sabato sera. Un cast azzeccato con interpretazioni molto verosimili.

Film in uscita lunedì 18 marzo

Detective per caso

Regia di Giorgio Romano. Un film con Emanuela Annini, Alessandro Tiberi [II], Giulia Pinto, Giordano Capparucci, Giuseppe Rappa. Un film realizzato in collaborazione con l'Accademia “L'arte nel cuore” che ha messo a disposizione attori professionisti disabili per un film che, per la prima volta, non tratta le tematiche della disabilità ma temi sociali in maniera leggera e divertente.

Canova

Torna l’arte al cinema con “Canova”, documentario diretto da Francesco Invernizzi su un artista schivo, inquieto e diviso, che ha restituito il respiro alle cose immobili. Nel documentario non c'è una narrazione esterna, ma solo alcuni interventi da parte dello storico Mario Guderzio che racconta il Canova scultore.