Kids Time, i cartoni animati per i bambini più piccoli su Sky Cinema Family

Dall’8 marzo la programmazione di Sky Cinema ha subito una variazione di palinsesto per rendere la fruizione dei contenuti ancora più accessibile. Tanti nuovi canali per offrire un’esperienza più coinvolgente ed emozionante e una proposta sui canali “storici” ancora più mirata. Sky Cinema Family è da sempre il canale dedicato ai film per tutta la famiglia: commedie, film d’animazione, d’avventura e pellicole per teenager. Il canale 304 di Sky Cinema mette al centro della programmazione i film che mettono insieme le generazioni, con un’attenzione particolare alle fasce più giovani.

Kids Time, la fascia preserale di Sky Cinema Family

E proprio ai giovanissimi, anzi, ai più piccoli, è dedicata la fascia preserale di Sky Cinema Family. Dal lunedì al venerdì, dalle 19:00 alle 21:00, l’appuntamento per i bambini è KIDS TIME, con tanti cartoni animati selezionati per la loro età. Da non perdere, inoltre, IL MAGICO MONDO DI DISNEY ogni weekend, con i film più belli del mondo Disney. Tutti i canali Sky Cinema sono sempre disponibili in alta definizione via satellite e via fibra, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Kids Time: la programmazione di marzo

Nella nuova programmazione di Sky Cinema Family la fascia che va dalle 19:00 alle 21:00 è tutta dedicata ai cartoni animati per i più piccoli. Tra i numerosi film selezionati a marzo, segnaliamo DRAGON TRAINER di C. Sanders, in onda l’8 marzo, I PUFFI 2, un film di animazione per la regia di Raja Gosnell. In onda lunedì 11 marzo, segna il ritorno dei piccoli ometti blu in una nuova avventura ambientata a Parigi. Martedì 12 marzo invece è la volta di RIO, diretto da Carlos Saldanha, dai creatori de “L’ERA GLACIALE”, un trionfo di colori per trascorrere la serata con tutta la famiglia. Mercoledì 13 i piccoli saranno intrattenuti da VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA! IL FILM, per la regia di David Alaux. UN FANTASMA PER AMICO è invece il film commedia in programma in preserale per giovedì 14 marzo, con Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung, tratto dal successo letterario per bambini di Otfried Preußler, "Il piccolo fantasma". Venerdì 15 marzo è la volta di un documentario, LE MERAVIGLIE DEL MARE, un elegante documentario di J. Cousteau e J. Mantello con un grande messaggio ambientalista. E poi ancora MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA di A. Heboyan e B. Philippon, FERDINAND (IL TORO FERDINANDO) di Carlos Saldanha, la storia di un toro che insegna a seguire la propria natura indipendentemente da cosa ne pensino gli altri, candidato al Premio Oscar nel 2018.

I nuovi canali Sky Cinema

Il palinsesto di Sky Cinema si è rinnovato dall’8 marzo, con un’offerta concentrata su 9 canali tematici: Sky Cinema Uno (canale 301), Sky Cinema Due (canale 302), Sky Cinema Collection (canale 303), Sky Cinema Family (canale 304), Sky Cinema Action (canale 305), Sky Cinema Suspense (canale 306), Sky Cinema Romance (canale 307), Sky Cinema Drama (canale 309) e Sky Cinema Comedy (canale 310).