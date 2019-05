Sky Cinema si rinnova e cambia veste, avvicinandosi ancora di più ai gusti e alle esigenze del pubblico. Con la nuova programmazione, in onda da venerdì 8 marzo, nascono nuovi canali dedicati al cinema, più immediati e intuitivi. Inoltre, l’offerta Sky si arricchisce di prime visioni provenienti dal catalogo Universal, per una proposta sempre più completa. Naturalmente, anche l’ampio catalogo di Sky On Demand segue la nuova organizzazione dei canali Sky Cinema, che continuano a essere disponibili in alta definizione via satellite e via fibra, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV.

Sky Cinema Romance: il canale Sky dedicato all’amore

Da venerdì 8 marzo gli animi più romantici e sentimentali hanno il loro canale dedicato, Sky Cinema Romance, canale 307 di Sky. Le storie d’amore più coinvolgenti, le grandi passioni ma anche i primi amori adolescenziali, Sky Cinema Romance accoglie i sentimenti a 360°. Prime visioni o grandi successi del passato diventati dei cult del genere, dall’8 marzo gli amanti delle emozioni che fanno battere il cuore potranno sintonizzarsi su un canale dedicato. Anche su Sky Cinema Romance, i film sono tutti senza interruzioni pubblicitarie e disponibili anche in lingua originale.

La programmazione di marzo di Sky Cinema Romance

Molto ricco anche il palinsesto di Sky Cinema Romance, con la prima serata alle ore 21:00. Commedie, storie strappalacrime ma anche amori proibiti: la programmazione di marzo di Sky Cinema Romance. Venerdì 8 marzo si comincia con una commedia che si lascia rivedere sempre con grande piacere: IL MATRIMONIO DEL MIO MIGLIORE AMICO, con Julia Roberts e Cameron Diaz che si contendono lo stesso uomo. Sabato 9 marzo, invece, un’altra commedia diventata un classico del genere, HARRY, TI PRESENTO SALLY, con una straordinaria Meg Ryan e un bravissimo Billy Cristal, tra dialoghi pungenti e scene al limite del comico. Domenica 10 è la volta di UN AMORE A 5 STELLE, una commedia romantica con la coppia Jennifer Lopez-Ralph Fiennes. Lunedì 11 marzo arriviamo in Italia, con LA VERITÀ VI SPIEGO SULL’AMORE, una commedia con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini ed Edoardo Pesce. Hugh Grant e Sarah Jessica Parker sono in protagonisti del film in onda martedì 12 marzo, CHE FINE HANNO FATTO I MORGAN?, una commedia brillante con due protagonisti molto affiatati. Uno dei film più romantici e strappalacrime di sempre è programmato mercoledì 13 marzo, il vincitore di due Premi Oscar GHOST - FANTASMA con Demi Moore, Patrick Swayze e Whoopi Goldberg. Giovedì 14 marzo ci spostiamo in Francia, tra le strade di Parigi, con FRENCH KISS, con Meg Ryan, il premio Oscar Kevin Kline e Jean Reno. Venerdì 15 marzo torna la coppia Julia Roberts e Richard Gere in SE SCAPPI TI SPOSO, commedia romantica diretta dal regista di “Pretty Woman”. Reese Witherspoon e Michael Sheen sono invece i protagonisti della commedia sentimentale 40 SONO I NUOVI 20, in onda sabato 16 marzo. Domenica 17 marzo, invece, HITCH - LUI SÍ CHE CAPISCE LE DONNE con Will Smith, Eva Mendes e Kevin James. La programmazione di Sky Cinema Romance continua per tutto il mese con altri titoli dedicati agli animi più sentimentali. Tra gli altri, il dolcissimo CHOCOLAT con Juliette Binoche e Johnny Depp, QUEL MOSTRO DI SUOCERA, in cui Jennifer Lopez deve fare i conti con la madre del fidanzato, interpretata da Jane Fonda, e RITORNO A COLD MOUNTAIN, con Renée Zellweger premiata con Oscar e Golden Globe. Tutti i titoli del canale sono disponibili on demand nel genere ROMANCE.