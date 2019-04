Una grande rivoluzione sta arrivando su Sky e riguarda i canali dedicati al cinema. Dall’8 marzo l’offerta di Sky Cinema si concentrerà su nove canali tematici, suddivisi per genere. Sky Cinema Uno (canale 301), Sky Cinema Due (canale 302), Sky Cinema Collection (canale 303), Sky Cinema Family (canale 304), Sky Cinema Action (canale 305), Sky Cinema Suspense (canale 306), Sky Cinema Romance (canale 307), Sky Cinema Drama (canale 309) e Sky Cinema Comedy (canale 310): questi i nuovi canali Sky per garantire un’esperienza più immediata e coinvolgente. I canali Sky Cinema sono sempre disponibili in alta definizione via satellite e via fibra, in mobilità su Sky Go e in streaming su NOW TV. Inoltre, i film in onda sui canali Sky Cinema sono tutti senza interruzioni pubblicitarie e disponibili anche in lingua originale.

Sky Cinema Action: il canale più adrenalinico di Sky

Non poteva mancare, all’interno della famiglia Sky, un canale tutto dedicato all’azione e ai film ad alto tasso di adrenalina. Sky Cinema Action presenta i film d’azione in tutte le declinazioni possibili: dall’avventura ai film con i supereroi, dal fantasy alla fantascienza. Film in prima tv ma anche classici intramontabili, con ingredienti come coraggio, forza, sparatorie, inseguimenti, esplosioni e tutte le prodezze acrobatiche che fanno sobbalzare lo spettatore sulla sedia. Tutti i titoli sono disponibili anche on demand nel genere ACTION. La prima serata di Sky Cinema Action inizia alle ore 21:00.

Sky Cinema Action: la programmazione di marzo

Si parte venerdì 8 marzo con SOTTO ASSEDIO - WHITE HOUSE DOWN, un avvincente action-movie con Channing Tatum, Jamie Foxx e Maggie Gyllenhaal. Sabato 8 marzo è la volta di un thriller mozzafiato diretto da Jon Avnet, 88 MINUTI, con il premio Oscar Al Pacino e Alicia Witt. Ancora un film d’azione domenica 10 marzo, con THE EQUALIZER - IL VENDICATORE, Denzel Washington è il protagonista della pellicola ispirata alla serie anni ‘80 “Un giustiziere a New York”. Lunedì 11 marzo Clive Owen e Naomi Watts sono protagonisti di un thriller mozzafiato, THE INTERNATIONAL, mentre martedì 12 marzo Nicolas Cage, Josh Lucas e Malin Ackerman sono diretti da Simon West nell’action movie STOLEN. Mercoledì 13 marzo il canale si veste di fantasy e con il film THOR: RAGNAROCK, Chris Hemsworth, Cate Blanchett e Mark Ruffalo nel terzo capitolo dedicato al supereroe della Marvel. Torna l’azione giovedì 14 con JOHN WICK, con Keanu Reeves nei panni di un vendicativo ex killer. Venerdì 15 arriva il sequel, JOHN WICK – CAPITOLO 2, in cui Keanu Reeves torna a vestire i panni del killer, nel film anche Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini. Sabato 16 marzo arriva Steven Spielberg con LA GUERRA DEI MONDI, il remake di un classico della fantascienza con protagonista Tom Cruise. Domenica 17 Sylvester Stallone è il protagonista di DRIVEN. Nel corso del mese, altri film ad alto tasso di adrenalina: L'UOMO SUL TRENO - THE COMMUTER, con Liam Neeson e Vera Farmiga, Denzel Washington e Mark Wahlberg sono i protagonisti invece di CANI SCIOLTI. Gli appassionati di supereroi Marvel non possono perdere SPIDER-MAN: HOMECOMING con il giovane Uomo Ragno Tom Holland affiancato da Robert Downey Jr e BLACK PANTHER, film vincitore di ben 3 Premi Oscar 2019.