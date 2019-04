Film al cinema questa settimana, in uscita dal 21 al 27 febbraio

Film in uscita giovedì 21 febbraio

Copia originale

Esce nelle sale questa settimana “Copia originale” di Marielle Heller. La vera storia di Lee Israel che, per contrastare la povertà, decise di contraffare lettere di persone celebri già scomparse. Ci riesce. Finché l’FBI non si mette sulle sue tracce. Con Melissa McCarthy, Richard E. Grant, Dolly Wells, Jane Curtin, Ben Falcone. Adattamento del romanzo autobiografico di Lee Israel, il film è candidato a 3 Premi Oscar, a 3 Bafta e a 2 Golden Globes.

Modalità aereo

Diretto da Fausto Brizzi con Pasquale Petrolo, Paolo Ruffini, Violante Placido, Dino Abbrescia, Caterina Guzzanti, “Modalità aereo” è una commedia divertente e genuina con un cast affiatato e convincente. Diego è un imprenditore di successo senza scrupoli che dimentica il suo (fondamentale) cellulare nel bagno di un aereo. Gli inservienti Ivano e Sabino troveranno il modo di vendicarsi rubando la sua vita digitale.

The Lego movie 2

Dopo il grande successo del primo capitolo, tornano gli allegri mattoncini colorati in “The Lego Movie 2”. Con un cambio alla regia, stavolta affidata a Mike Mitchell e Trisha Gum ma con lo stesso spirito che aveva caratterizzato il primo film. Un film che è anche pieno di canzoni e di battute divertenti. Anche per questo secondo film, Batman ha la voce del nostro Claudio Santamaria.

The front runner - Il vizio del potere

Nel 1988, il senatore democratico Gary Hart è in corsa per la presidenza, ma la sua relazione extraconiugale con una modella interrompe la sua carriera politica. A vincere le elezioni, infatti, sarà George H. W. Bush. Tratto da una storia vera, “The front runner - Il vizio del potere” è diretto da Jason Reitman ed è interpretato da Hugh Jackman, Vera Farmiga, Molly Ephraim, Kaitlyn Dever, J.K. Simmons, Sara Paxton. Nonostante un tema poco originale, il film di Reitman ci ricorda che un tempo uno scandalo sessuale poteva frenare l’ascesa di un politico.

Un uomo tranquillo

Regia di Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern, John Doman. Nels Coxman è un uomo tranquillo, che guida uno spazzaneve attraverso i tunnel ghiacciati del Colorado. La brusca morte del figlio Kyle viene liquidata dalle autorità come overdose di eroina ma invece è causata da una gang di spacciatori di droga. Remake del noir norvegese “In ordine di sparizione”, “Un uomo tranquillo” è un film a metà tra un action movie e una commedia dark, con un Liam Neeson in grande forma.

Parlami di te

Alain Wapler è l’amministratore delegato di una nota azienda automobilistica. Cinico e sprezzante, non ha tempo per i perdenti e per la famiglia. Alla vigilia della presentazione di un nuovo modello di vettura ibrida, viene colpito da un ictus che gli causa un deficit cognitivo. Viene così aiutato da Jeanne, una giovane ortofonista che gli insegna quali sono le cose importanti della vita. Diretto da Hervé Mimran, con Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca Marder, Igor Gotesman, Clémence Massart-Weit. Ispirato alla storia vera di Christian Streiff, ex CEO di Airbus e di PSA Peugeot Citroën.

Quello che veramente importa

Regia di Paco Arango, con Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jonathan Pryce, Jorge Garcia, Kaitlyn Bernard. Alec Bailey è un bel ragazzo che aggiusta apparecchi elettrici e non ha problemi ad andare a letto con le sue clienti. Un giorno, mentre cerca di sfuggire ad alcuni creditori, viene convocato da uno zio che non sapeva di avere, che gli propone di coprire tutti i suoi scoperti, ma, in cambio, Alec dovrà trasferirsi in Nuova Scozia, nella casa di famiglia, e restarci per almeno un anno. Qui, gli abitanti del posto lo chiedono un guaritore. Un feel-good movie dedicato a Paul Newman e al suo impegno per le malattie dei bambini.

Film in uscita lunedì 24 febbraio

Tintoretto - Un ribelle a Venezia

Nel cinquecentesimo anniversario della nascita, il cinema celebra il grande pittore del Rinascimento con il film “Tintoretto - Un ribelle a Venezia”. Ideato e scritto da Melania G. Mazzucco, con la partecipazione straordinaria del regista Peter Greenaway, il film è narrato dalla voce di Stefano Accorsi e sarà nelle sale per tre giorni, 25, 26 e 27 febbraio. La regia del documentario è di Giuseppe Domingo Romano e Pepsy Romanoff.