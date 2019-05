Annuncio importante e prestigioso per Sky. Sono state annunciate le candidature ai Premi David di Donatello 2019. Nella categoria “MIGLIORI EFFETTI VISIVI VFX” è stato candidato Michelangelo Infinito, la più recente produzione del Cinema d’Arte Sky, insieme a titoli del calibro di Loro (Paolo Sorrentino), Dogman (Matteo Garrone) e La befana vien di notte (Michele Soavi).



Riceve così una nomination Giuseppe Squillaci di Galactus, responsabile degli effetti visivi del film, che ha lavorato in collaborazione con il team grafico di Sky per la realizzazione di tutti gli effetti speciali del film. I VFX realizzati per Michelangelo Infinito sono molteplici: dalla ricostruzione del limbo di Vasari attraverso accurati effetti digitali, fino alla riproduzione virtuale delle opere di Michelangelo all’interno della Cava di Marmo di Carrara.



In particolare il film compie un’impresa senza precedenti: ripercorrere l’evoluzione della decorazione pittorica della Cappella Sistina dal 1508 fino alla conclusione del Giudizio Universale nel 1541. Il team di lavoro ha realizzato in computer grafica il modello completo della Cappella Sistina a 360° e l’ha “rivestito” delle immagini in altissima risoluzione messe a disposizione dai Musei Vaticani. Tutte le scene di finzione che riproducono Michelangelo alle prese con il lavoro a fresco della Cappella Sistina sono state girate su green back e poi integrate attraverso gli effetti digitali per una resa visiva finale di un realismo impressionante. Un’operazione complessa e preziosissima, mai tentata finora, che punta a consegnare alla storia una suggestione di incredibile spettacolarità della Cappella Sistina così come non si è mai vista prima.



La premiazione della 64a edizione dei Premi David di Donatello si terrà il prossimo 27 marzo.