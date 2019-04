Ci attende davvero un giorno di festa speciale. Perché il protagonista è uno degli attori italiani più versatili. Sky Cinema Cult, domenica 17 febbraio, dedica la sua programmazione dal preserale alla seconda serata a Giuseppe Battiston. L'attore friulano è protagonista di Facce da Cult, il tradizionale appuntamento mensile con i grandi interpreti del cinema italiano e internazionale. Giuseppe Battiston ha vinto il Nastro d'argento Speciale nel 2016 per il ruolo in Perfetti sconosciuti. La programmazione monografica parte in preserale con ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO, riuscita commedia d’esordio di Matteo Oleotto in cui Battiston interpreta il ruolo di un uomo cinico che vede la sua vita stravolta dall’arrivo del nipote adolescente.



Alle ore 21 è il protagonista della prima visione DOPO LA GUERRA, film con Barbora Bobulova sulle ferite inferte dalla lotta armata che insanguinò l’Italia negli anni Settanta. Dopo l'omicidio di un professore universitario (chiari i riferimenti al giusvalorista Marco Biagi assassinato nel 2002) in un agguato terrorista, Marco (si pensa all'ex brigatista Paolo Persichetti), ex-militante di estrema sinistra viene condannato all'ergastolo ma è rifugiato in Francia. E' accusato di essere una delle menti dell'attentato e ne viene chiesta l'estradizione. La sua scelta è di non costituirsi e di fuggire in America Latina con la figlia Viola adolescente. Questa fuga sconvolge la vita dei suoi famigliari rimasti in Italia: la madre, la sorella e il cognato magistrato vengono accerchiati dai media.



Il facce da Cult dedicato a Giuseppe Battiston si chiude con una storia a tinte gialle ambientata tra le colline venete, FINCHÉ C'È PROSECCO C'È SPERANZA, tratto dal romanzo di Fulvio Ervas. Il conte Desiderio Ancillotto possiede un ampio terreno vitato e fa la bella villa. Ma non è ben visto perché il suo modo di lavorare la terra, senza pesticidi e mettendo a maggese parte del terreno, è considerato un pessimo investimento. Questa situazione lo opprime al punto di portarlo al suicidio. Ma la prima di una serie di strane morti che ruotano intorno a un cementificio che lui riteneva inquinasse la zona. A indagare è chiamato l'ispettore Stucky, che dotato di una tranquillità straordinaria, cerca di conquistare la diffidente gente del posto per scoprire la verità.



