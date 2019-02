Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 8 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 8 febbraio, in TV su Sky. Drammi, commedie e tanto altro

Film drammatici da vedere stasera in TV

Tutti i soldi del mondo, ore 21:15 Sky Cinema Uno

In onda su Sky Cinema Uno alle 21:15 “Tutti i soldi del mondo”, il film di Ridley Scott sul rapimento di John Paul Getty III. Interpretato da Christopher Plummer (nel ruolo che inizialmente era di Kevin Spacey), il film è stato girato in Italia e vede tra i protagonisti anche Mark Wahlberg e Michelle Williams. Il 10 luglio 1973 il miliardario Paul Getty III viene rapito a piazza Farnese, Roma, dalla 'ndrangheta che chiede un riscatto di 17 milioni di dollari. Da qui parte una lunga trattativa. Un racconto che scorre veloce, accessibile ed efficace nel trasmettere il suo messaggio: l’accumulo di denaro non equivale all’abbondanza.

Elle, ore 21:15 Sky Cinema Hits

Un film di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira. Michelle è la proprietaria di una società che produce videogiochi ed è una donna capace di giudizi taglienti sia in ambito lavorativo che nella vita privata. Vittima di uno stupro nella sua abitazione, non denuncia l'accaduto e continua la sua vita come se nulla fosse accaduto. Fino a quando lo stupratore non torna a manifestarsi e la donna inizia con lui un gioco pericoloso. Film da vedere per la straordinaria interpretazione di Isabelle Huppert e per la storia originale.

Pearl Harbor, ore 21:00 Sky Cinema Passion

Film del 2001 diretto da Michael Bay, con Ben Affleck, Jash Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin e Tom Sizemore. Nel 1941, gli aerei dell’ammiraglio Yamamoto stanno per sferrare il micidiale attacco che sarà ricordato come la tragedia di Pearl Harbor. Rafe e Danny, piloti cresciuti insieme, si troveranno messi alla prova dall’amore per una donna e dalla grande guerra. Un film incalzante e spettacolare, che ha ottenuto un Oscar per il miglior montaggio sonoro e un MTV Movie Award per la migliore sequenza d’azione.

L’altro volto della speranza, ore 21:00 Sky Cinema Cult

“L’altro volto della speranza” è un film del celebre regista finlandese Aki Kaurismäki, insignito dell’Orso d’argento per la miglior regia al Festival di Berlino 2017. Una pellicola contro il razzismo che racconta dell’incontro tra un rifugiato siriano e un commesso viaggiatore a Helsinki. Un’amicizia che si rivelerà salvifica per entrambi. Acclamato da pubblico e critica, assolutamente da vedere.

Darkman, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Un film di Sam Raimi, con Liam Neeson, Frances McDormand, Colin Friels, Larry Drake, Jessie Lawrence Ferguson. Il giovane scienziato Peyton Westlake sta sperimentando un modello innovativo di pelle sintetica. Un gruppo di criminali, guidati dal gangster Robert G. Durant, irrompe nel suo laboratorio alla ricerca di un documento segreto rinvenuto dalla fidanzata di Peyton. Dal regista de “La casa”, un cinefumetto intelligente e interessante.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Police story – Sotto controllo, ore 21:15 Sky Cinema +24

Regia di Ding Sheng, con Jackie Chan, Ye Liu, Tian Jing, Tao Yin, Yiwei Liu, Wei Na. Un nuovo capitolo della saga capitanata dal mitico Jackie Chan, ancora una volta nei panni del poliziotto dal passato violento, Wen. A causa del suo lavoro impegnativo, Wen ha sacrificato il rapporto con la figlia per dare la caccia ai criminali. In un momento d’introspezione e pentimento, decide di recuperare il rapporto e di incontrarla per conoscere il nuovo fidanzato: Wu, proprietario di un club. Azione e adrenalina, titolo da non perdere se siete fan di Jackie Chan.

Commando, ore 21:00 Sky Cinema Max

Un film di Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger, Dan Hedaya, Rae Dawn Chong, Vernon Wells, James Olson. Ritiratosi dal servizio, l’ex colonnello Matrix si è trasformato in un tranquillo ragazzo-padre e pensa soltanto alla sua figlioletta. Un feroce dittatore centroamericano rapisce la bambina per ottenere l’aiuto di Matrix nella sua sanguinosa scalata al potere. Ecco che parte l’attacco dell’ex colonnello al cattivo. L’action movie che ha consacrato Schwarzenegger, tra muscoli d’acciaio e armi non manca il senso dell’umorismo.

Hunter’s prayer – In fuga, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Jonathan Mostow, con Sam Worthington, Odeya Rush, Martin Compston, Verónica Echegui, Allen Leech. Lucas, un killer solitario, deve uccidere la giovane Ella, ma giunto il momento non se la sente. I due diventano incredibilmente alleati in fuga. Tratto dall’omonimo romanzo di Kevin Wignall, un film senza troppe pretese.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il mio amico scongelato, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Les Mayfield, goliardico teen-movie con Sean Astin e Brendan Fraser. Mentre stanno scavando una piscina in giardino, due studenti trovano un blocco di ghiaccio che racchiude un uomo preistorico. Dopo averlo svegliato lo introducono nel loro mondo, innescando una serie di episodi divertenti. Un film leggero, da vedere insieme a tutta la famiglia.

È solo l’inizio, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Ron Shelton, con Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Glenne Headly, Rene Russo, Joe Pantoliano, Elizabeth Ashley. La storia di un ex agente dell'FBI e di un ex avvocato della malavita inserito nel programma protezione testimoni. I due saranno costretti a mettere da parte la loro rivalità sul campo da golf per far fronte ad un gruppo di malintenzionati. Una divertente action comedy con due protagonisti eccezionali.

Una cella in due, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Regia di Nicola Barnaba, con Enzo Salvi, Maurizio Battista, Massimo Ceccherini, Simona Borioni, Serena Bonanno. L'avvocato Romolo e il criminale Angelo, trovatisi insieme in cella, decidono di mettere a punto un piano di evasione. Un buddy movie all’italiana.

I delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio, ore 20:15 Sky Cinema Uno +1

Arriva l’undicesimo film targato Sky della serie “I delitti del BarLume”, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi. Diretto da Roan Johnson con Filippo Timi e Stefano Fresi, l’episodio si concentra sulla misteriosa morte di un prete che attira le attenzioni del neoarrivato Beppe e del commissario Fusco.

Film western da vedere stasera in TV

Chato, ore 21:00 Sky Cinema Classics

Un film di Michael Winnerm, con Charles Bronson, James Whitmore, Jack Palance, Richard Jordan, Simon Oakland. La storia di un indiano che, per difendersi, ammazza uno sceriffo. Tallonato da bianchi sanguinari e senza scrupoli, si accontenta di metterli in difficoltà su terreni accidentati, ruba la loro acqua e fa fuggire alcuni dei loro cavalli. Per gli appassionati del genere western.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Lego Ninjago – Il film 1ª TV, ore 21:15 Premium Cinema

Film d’animazione, regia di Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan. La città di Ninjago deve resistere ai continui assalti di Lord Garmadon e del suo esercito di squali. A salvarla ogni volta sono cinque ninja, il leader dei quali, Lloyd, è il figlio di Garmadon. Un “Lego movie” per i più piccoli sulla più classica delle dinamiche padre-figlio.

Cars 3, ore 20:15 Sky Cinema Family +1

Terzo capitolo della saga di “Cars”, diretto da Brian Fee. Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un'auto da corsa di ultima generazione allenata su simulatori di gara avanzatissimi. Per Saetta potrebbe essere giunta l'ora di appendere i pneumatici al chiodo e ritirarsi in buon ordine, raggiungendo le vecchie glorie del passato. Un film che riesce a emozionare con intelligenza sia i più piccoli, a cui è rivolto, che i più grandi. Consigliato per tutta la famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

La frode, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Nicholas Jarecki, con Richard Gere, Susan Sarandon, Brit Marling, Tim Roth, Laetitia Casta, Nate Parker. Successo e famiglia perfetta vengono interrotti da uno scandalo finanziario e un intrigo privato. Oltre ad essere un thriller finanziario e noir classico, la pellicola racconta anche un dramma sentimentale e familiare. “La frode” ha il pregio di ricordarci qualcosa di profondamente ovvio e tristemente attuale, ma doloroso e raramente esplicitato: tutti hanno un prezzo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

After Earth – Dopo la fine del mondo, ore 21:15 Sky Cinema Adventure

Regia di M. Night Shyamalan. Un film con Will Smith, Jaden Smith, Sophie Okonedo, Zoë Kravitz, Isabelle Fuhrman, David Denman. Il futuro la razza umana è minacciato da una specie aliena di natura animale, potente ma cieca, che rileva la presenza degli uomini fiutandone la paura. Solo una classe di militari, i "ranger", sono in grado di combatterli perché addestrati a non provare più alcun sentimento di terrore. Il figlio di uno dei ranger più noti e stimati dovrà dimostrare al padre di essere all'altezza del suo titolo. Will e Jaden Smith, padre e figlio, recitano di nuovo insieme in questo film scifi, dopo “La ricerca della felicità”. Il film si sviluppa a ritmo incalzante, nella stessa forma dei film d’azione.