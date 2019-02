Buon compleanno Jennifer Aniston

Le origini greche sono solo un ricordo, nemmeno troppo chiaccherato. Il nome completo di Jennifer è Joanna Anastasakis, cognome ereditato dal padre Giannis Anastasakis che si americanizzò in John Aniston per ragioni recitative.

La Aniston fin da piccola ha le idee molto chiare riguardo alla sua carriera. Studia alla New York's High School For The Performing Arts, conosciuta anche come la scuola di "Saranno Famosi" e una volta diplomatasi, inizia l'ardua ricerca di un ruolo da interpretare. Mentre si propone come attrice alle audizioni, lavora come cameriera nella catena di fast-food "Jackson Hole".

Dal 1994 la strada si rivela in salita. Viene scritturata per la serie "Friends", divenuta un cult degli anni '90, nel ruolo di Rachel Green. Un personaggio che farà innamorare tutti, uomini, donne e anche Brad Pitt che perde la testa e la sposa a Malibù nel 2002.

Il karma, però, non è sempre favorevole e dopo qualche anno, i due divorziano a causa del fascino ammaliante di Angelina Jolie, che durante le riprese del film Mr. & Mrs. Smith le ruba letteralmente il marito.

Ma tra alti e bassi di carriera e relazioni amorose, Jennifer Aniston approda ai 50 anni raggiante, felicemente single e più bella che mai. Col suo taglio di capelli iconico tornerà presto sui piccoli schermi recitando in una serie tv molto speciale.

Nel frattempo, lunedì 11 febbraio la star di Friends e numerose commedie hollywoodiane di successo la vedremo su Sky Cinema Passion che la festeggia, all’interno della programmazione speciale dedicata a San Valentino, con due commedie rosa che la vedono protagonista. In prima serata la troviamo in IL CACCIATORE DI EX accanto a Gerard Butler, cacciatore di taglie incaricato di portare davanti al giudice la sua odiata ex-moglie (Aniston), ma lei è combattiva e lo trascinerà in un mare di guai. In seconda serata, l’attrice è una manager in carriera che, sul suo cammino, incrocia il timido e romantico Mike in MANAGEMENT – UN AMORE IN FUGA.