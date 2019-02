Carolina Crescentini: la carriera e i migliori film

Si sarebbe sposata in gran segreto col compagno Motta, in gara al Festival di Sanremo: la carriera di Carolina Crescentini

Girano voci insistenti sul presunto matrimonio segreto che avrebbe unito “per sempre” la coppia più alternativa e “indie” dello spettacolo italiano: Carolina Crescentini e Motta. L’attrice romana e il cantautore livornese fanno coppia fissa dal 2017 e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero convolati a nozze a New York poco prima di partire per Sanremo, dove Francesco Motta è tra i cantanti in gara al Festival con il brano “Dov’è l’Italia”. In attesa di sapere se i rumors corrispondono a verità, ripercorriamo la carriera di Carolina Crescentini, una delle giovani attrici più apprezzate del nuovo cinema italiano.

Gli inizi

Nata a Roma nel 1980, Carolina Crescentini si è diplomata al Centro Sperimentale di cinematografia, cominciando a recitare in piccoli ruoli, sia in teatro che al cinema. Dopo qualche apparizione in alcune fiction televisive, nel 2006 arriva il primo film importante, “H2Odio” di Alex Infascelli, dove interpreta la mamma di Olivia, una delle ragazzine protagoniste. Per scelta del regista, la pellicola non passa attraverso la distribuzione nelle sale, ma esce nelle edicole in formato DVD.

Nel 2007 la Crescentini è la protagonista, insieme a Nicolas Vaporidis, di “Notte prima degli esami - Oggi” di Fausto Brizzi. Seguito ideale di “Notte prima degli esami”, è ambientato nell’anno in cui l’Italia vinse i Mondiali di calcio, il 2006. Il film incassa oltre 12 milioni di euro e contribuisce a far conoscere Carolina al grande pubblico.

Il successo

Dopo aver partecipato, ancora una volta con Nicolas Vaporidis, all’opera prima di Marco Martani, “Cemento armato”, l’attrice recita in alcune fiction e serie tv, tra cui la sit-com “Boris”. Nel 2008 è protagonista del primo film da regista di Silvio Muccino, “Parlami d’amore”, tratto dall’omonimo romanzo scritto dallo stesso Muccino con Carla Evangelista. Per questa interpretazione, Carolina Crescentini ottiene la nomination ai David di Donatello come miglior attrice non protagonista. Un’altra nomination, questa volta ai Nastri d’argento, arriva con la partecipazione al film di Giuliano Montaldo “I demoni di San Pietroburgo”, ambientato nella Russia di Dostoevskij. Il film fa incetta di premi, tra cui 2 David di Donatello e 2 Nastri d’argento.

Nel 2009, l’attrice recita in ben tre film: “Due partite”di Enzo Monteleone, “Generazione 1000 euro” di Massimo Venier e “Oggi sposi” di Luca Lucini. Per il primo film, “Due partite”, il cast tutto al femminile (Margherita Buy, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Valeria Milillo, Claudia Pandolfi, Alba Rohrwacher) riceve la nomination ai Nastri d’argento come miglior attrice non protagonista. Un altro Nastro d’argento, la Crescentini lo vince per “Boris - Il film”, la versione cinematografica dell’omonima serie tv.

Tra gli altri film interpretati successivamente, ricordiamo “Mine vaganti” e “Allacciate le cinture” di Ferzan Ozpetek e “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino.

Carolina Crescentini e la musica

Carolina Crescentini ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la musica, e non solo dal punto di vista sentimentale. Prima di Motta, l’attrice è stata fidanzata con il dj Davide D’Onofrio, con il regista di videoclip Marco Salom e con il musicista californiano Dave Peter Mellish. Carolina è anche stata la protagonista di alcuni videoclip musicali, tra cui “Ancora un po” dei Gemelli DiVersi, “Gli spietati” dei Baustelle, “Ogni cosa di me” di Sergio Cammariere e “Io che amo solo te” nella cover di Fiorella Mannoia.