Le Notti da horror non finiscono mai su Sky Cinema Max

Torna il ciclo Notti da horror su Sky Cinema Max il giovedì in prima o seconda serata. Al via giovedì 7 con il film sceneggiato da Quentin Tarantino DAL TRAMONTO ALL’ALBA , segue giovedì 14 in seconda serata THE RING , giovedì 21 si passa alla prima visione TRA SOGNO E REALTÀ e infine, giovedì 28 , chiude il ciclo THE UNINVITED .

Notti da horror continua a febbraio per trascorrere giovedì sera da brivido su Sky Cinema Max. Giovedì 7 apre il mese il pirotecnico film sceneggiato da Quentin Tarantino, anche interprete, e diretto da Robert Rodriguez DAL TRAMONTO ALL’ALBA con George Clooney, Harvey Keitel, Juliette Lewis e una sorprendente Salma Hayek.

Giovedì 14 in seconda serata è la volta di THE RING con Naomi Watts nella parte di una giornalista che entra in contatto con una misteriosa videocassetta che condanna a morte chiunque la guardi. Il film, remake del più famoso horror giapponese degli ultimi anni firmato Gore Verbinski, racconta di Rachel che viene così a scoprire che esiste una videocassetta che, a sette giorni esatti dalla sua visione, porta ad una morte orribile chi la guarda. Nel tentativo di dipanare l'intricata matassa, coinvolge nelle indagini anche il piccolo figlio Aidan e l'ex fidanzato.

Giovedì 21 si passa alla prima visione TRA SOGNO E REALTÀ, in cui una studentessa che soffre di sonnambulismo si affida alle cure di un centro specializzato ma, al risveglio dopo la prima notte di sonno monitorato, il mondo in cui vive sembra essere cambiato.

Giovedì 28, infine, spazio a colpi di scena all'insegna del brivido fra macabri presagi e visite dall'Aldilà in THE UNINVITED. Al suo rientro in famiglia dopo dieci mesi di ricovero in un istituto psichiatrico, Anna scopre che il padre si è fidanzato con l'infermiera che teneva in cura la mamma malata. Ben presto lo spirito della genitrice viene a farle visita mettendola in guardia dalla futura matrigna. Insieme alla sorella Alex, Anna decide di fare chiarezza sul torbido passato della donna.