Sky Cinema Max fa il pieno di adrenalina con MAX ACTION

Martedì 5 Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore sono alle dipendenze del misterioso Charlie nell’irresistibile film ispirato al telefilm anni 70 CHARLIE’S ANGELS, con Bill Murray nei panni del simpatico Bosley. Natalie (Diaz), Dylan (Barrymore) e Alex (Liu), le Charlie's Angels, devono indagare sul rapimento del multimiliardario Eric Knox, proprietario della Knox Tecnologies. Come prima cosa devono intercettare Roger Corwin, sospettato numero uno, visto che è il rivale di Knox. Come conseguenza delle loro indagini ci rimettono una base e il loro capo Charlie è in pericolo.

Martedì 12 Dolph Lundgren è al centro dell’action-thriller in prima visione L’INFILTRATO, ambientato nel mondo della droga.

Martedì 19 Will Smith e Charlize Theron infiammano l’action-comedy che ha per protagonista il supereroe ubriacone e maldestro HANCOCK. Hancock non è il tipo d'uomo che si preoccupa del giudizio degli altri, fino al giorno in cui salva la vita di Ray Embry, esperto di pubbliche relazioni.

Martedì 26 si accendono i motori con FUORI IN 60 SECONDI, celebre pellicola con Nicolas Cage, Angelina Jolie e Robert Duvall, in cui la sorte di un giovane è segnata a meno che non intervenga suo fratello Memphis, che è uscito dal giro dei furti di macchine da tempo, ma che in passato era il Numero 1. Memphis ha solo quattro giorni per rubare cinquanta auto e portarle a Calitri. Mette insieme il gruppo e passa all'azione con l'aiuto anche di una sua vecchia fiamma.