Su Sky Cinema Max la caccia agli assassini è sempre aperta

Il mese di febbraio si apre mercoledì 6 con la coppia Anthony Hopkins e Chris Rock tra trafficanti d’armi e agenti segreti nella pellicola firmata da Joel Schumacher BAD COMPANY – PROTOCOLLO PRAGA. Kevin Pope è un agente segreto della CIA viene ucciso prima di portare a termine una importante missione: quella di impedire che un congegno nucleare che si trova in una valigia, cada in mano sbagliate. Per riuscire nell'intento Pope si era finto un intermediario che di giorno vestiva i panni di un raffinato mercante d'arte di Praga. A soli nove giorni dal termine della missione la CIA decide di reclutare il fratello gemello di Kevin, Jake, ignaro sia dell'esistenza del fratello che del suo vero lavoro. Il veterano Gaylord Oakes, vecchio amico di Kevin, ha poco più di una settimana di tempo per istruire Jake e fargli completare la missione.

Mercoledì 13 Johnny Depp interpreta uno scrittore depresso che, ritiratosi in campagna, inizia ad essere ossessionato da uno strano personaggio nel thriller SECRET WINDOW, tratto da un racconto di Stephen King. Mort, celebre scrittore, attraversa un periodo nero: ha appena divorziato, non riesce a scrivere niente, dorme tutto il giorno. Sembra il fondo, ma può andar peggio, e infatti compare il misterioso John Shooter, che manoscritti alla mano lo accusa di avergli copiato un racconto. L'uomo non è molto propenso a discutere la cosa civilmente.

Mercoledì 20 Nicolas Cage e Robin Tunney, in un motel nel deserto, scoprono l'esistenza di una stanza segreta dove accadono torbidi e inaspettati eventi nel thriller voyeuristico LOOKING GLASS – OLTRE LO SPECCHIO. Mercoledì 27 la vita famigliare di Gerard Butler e Maria Bello è messa a repentaglio dal pericoloso sconosciuto interpretato da Pierce Brosnan che si introduce in casa loro in SHATTERED – GIOCO MORTALE.