Gli eroi del Natale: la Natività vista dal bue e l’asinello

Martedì 5 febbraio alle 21 arriva su Sky Cinema Family il film d’animazione che racconta la storia della nascita di Gesù attraverso gli occhi degli animali che vi hanno assistito. Disponibile on demand in 4K , Gli eroi del Natale è un titolo da non perdere sia per grandi sia per piccini!

Gli eroi del Natale è ciò che nella calza avremmo voluto trovare all’Epifania.



Una ghiottoneria formato Natale che arriva un po’ dopo, per insaporire ancora di sugar cane e biscotti allo zenzero anche i mesi che si discostano ormai dal periodo natalizio.

Gli eroi del Natale arriva su Sky Cinema Family martedì 5 febbraio alle 21 ma promette a grandi e piccini un’emozione targata 24 dicembre!

Questa pellicola d’animazione acclamatissima, infatti, vi immergerà in una deliziosa atmosfera dicembrina, quella che abbiamo nostro malgrado dovuto abbandonare dopo le feste.

Si tratta della storia della natività dal punto di vista degli animali, resa epica in un’animazione originale e divertente.

L'asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante nella vita ma è costretto a fare girare in tondo la macina di un mugnaio. Un giorno la colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che passerà da Nazareth così Bo trova il modo di liberarsi e, inseguito dal mugnaio, finirà per rifugiarsi in casa di una giovane sposa incinta.

E indovinate qual è il suo nome? Esatto: Maria…

Le vie dell’animazione sono infinite.

