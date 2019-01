Film al cinema questa settimana, in uscita dal 31 gennaio al 6 febbraio

Ecco il calendario dei film in uscita questa settimana, dal 31 gennaio al 6 febbraio 2019. Tra le pellicole più interessanti "Il primo re", "Green Book" e il ritorno al cinema di "Ladri di biciclette". Vediamo quali sono le prossime uscite nei cinema italiani.

Green Book (31 gennaio)

Il primo re (31 gennaio)

Dragon Trainer – Il mondo nascosto (31 gennaio)

L’esorcismo di Hannah Grace (31 gennaio)

Libero (31 gennaio)

Ladri di biciclette (4 febbraio)

Tramonto (4 febbraio)

Mistero di un impiegato (4 febbraio)

Green Book

Peter Farrelly firma una commedia affascinante interpretata con grande talento da Viggo Mortensen e Mahershala Ali. “Green Book” racconta la storia di Tony Vallelonga e Donald Shirley, rispettivamente un buttafuori e un pianista talentuoso che diventeranno amici nell’America degli anni 60. Donald sta per partire in tour in giro per l’America, ma è di colore, un problema per Tony. Potrebbe lavorare per lui ma è cresciuto con l’idea che i neri siano animali sviluppando quindi una buona dose di razzismo. Ma Donald ha in programma una serie di concerti negli stati del Sud, in un’epoca in cui la pelle nera non era benvenuta.

Il primo re

Esce il 31 gennaio “Il primo re”, un film diretto da Matteo Rovere con Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Massimiliano Rossi, Tania Garribba. La storia di Romolo e Remo e della fondazione di un impero. Girato in proto-latino, una forma arcaica della lingua latina, uscirà nelle sale italiane con i sottotitoli. Il film ha richiesto due anni di lavorazione e vede Alessandro Borghi, reduce dal successo di “Senza pelle”, nei panni di Stefano Cucchi, in un altro ruolo che lo vede totalmente trasformato fisicamente.

Dragon Trainer – Il mondo nascosto

Un’ultima avvincente sfida attende Hiccup e Sdentato, quando sembra essere stato raggiunto un ordine di pace e tranquillità, un nuovo pericolo si abbatte su di loro: Grimmel, cacciatore di draghi pronto a dare la caccia a Sdentato. A mescolare la carte in tavola ci penserà anche l’arrivo di una Furia Buia bianca. Il 31 gennaio esce il terzo e ultimo capitolo della saga che tra ispirazione da Le eroiche disavventure di Topicco Terribilis Totanus III della scrittrice inglese Cressida Cowell.

L’esorcismo di Hannah Grace

Il 31 gennaio esce il film horror “L’esorcismo di Hannah Grace” diretto da Diederik Van Rooijen con Shay Mitchell, Grey Damon e Kirby Johnson. Un esorcismo complicato si conclude con la morte violenta di una donna. Il suo cadavere comincia a ribellarsi durante un turno di notte in obitorio. Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

Libero

“Libero” è un reportage di denuncia diretto da Michel Toesca e con Cedric Herrou. Un documentario sulla politica dei respingimenti in Francia nella Val Roia territorialmente divisa con l’Italia. L’agricoltore Cedric Herrou vuole aiutare i migranti e i rifugiati che tentano di entrare in Francia.

Ladri di Biciclette

Torna al cinema il capolavoro di Vittorio De Sica con Lamberto Maggiorani, Lianella Carell e Elena Altieri. “Ladri di biciclette” racconta la storia di Antonio Ricci che con fatica è riuscito finalmente a trovare un lavoro. La famiglia riscatta dal banco dei pegni la bicicletta e Antonio va a lavorare. Proprio mentre sta portando avanti la sua attività gli rubano la bicicletta e così inizia un'impossibile ricerca insieme a suo figlio Bruno.

Tramonto

Il 4 febbraio esce “Tramonto”, film drammatico ambientato nel 1913 a Budapest. Diretto da Laszlo Nemes con Juli Jakab e Vlad Ivanov, è il racconto di formazione di una donna. La giovane Irisz torna a Budapest all'apice del progresso e dello sviluppo tecnologico. Dopo aver studiato a Trieste, vorrebbe lavorare nella leggendaria cappelleria dei suoi defunti genitori. Ma il nuovo proprietario, il signor Brill, la respinge. Sono attesi ospiti reali e non vuole problemi.

Mistero di un impiegato

Diretto e interpretato da Fabio Del Greco con Chiara Pavoni e Roberto Pensa, “Mistero di un impiegato” narra le vicende di Giuseppe Russo, impiegato e sposato felicemente. La sua vita cambia quando un vagabondo gli consegna dei vecchi nastri in cui lui è filmato da piccolo. Scoprirà così di vivere in una realtà totalmente diversa.