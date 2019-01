Zombieland 2: svelati titolo e locandina

In questi giorni stiamo assistendo a una vera e propria #10yearchallange mania in cui quasi tutti i nostri contatti postano foto di oggi e del 2009 mostrando quanto siano cambiati e come il trascorrere del tempo li abbia resi ancora più belli, tuttavia da oggi possiamo annunciare di avere il vero vincitore di questo gioco social. Infatti, un account ha sorpreso più di chiunque altro pubblicando una foto che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico, di chi stiamo parlando? Ovviamente dell’account social di Zombieland che poche ore fa ha dato l’annuncio che tutti stavamo aspettando, ovvero l’arrivo del sequel del divertentissimo film.

È il 2 ottobre 2009 quando Benvenuti a Zombieland invade le sale cinematografiche americane facendo divertire milioni di persone. Il film ottiene un responso inaspettato debuttando al primo posto del botteghino americano e diventando uno dei film con gli zombie di maggior successo di sempre. Infatti, nella sola prima settimana la pellicola supera il suo costo di produzione, all’incirca sui 23 milioni di dollari, chiudendo la corsa negli Stati Uniti a oltre 75 milioni a cui devono essere aggiunti altri 26 milioni di dollari circa del resto del mondo per un totale che supera i 100 milioni di dollari, ovvero il quadruplo del budget.

Zombieland 2: Il titolo e la locandina

Poche ore fa l’account social di Zombieland ha sorpreso tutti pubblicando una foto che apparentemente sembrerebbe partecipare alla #10yearchallange ma che in realtà rivela proprio l’arrivo dell’attesissimo sequel. Ciò che ha mandato in visibilio il pubblico è il fatto che i quattro protagonisti siano disposti nella stessa posizione di dieci anni fa e con vestiti quasi identici.

Sulla sinistra vediamo Woody Harrelson con i suoi abiti da cowboy e con un fucile appoggiato alla spalla sinistra, scorrendo troviamo Jesse Eisenberg che, come dieci anni fa, stringe tra le mani la canna del fucile mentre guarda lo spettatore con aria diffidente, subito dopo Emma Stone e infine Abigail Breslin, quest'ultima è l’unica che mostra maggiori differenze rispetto al passato considerando però che nel 2009 era appena tredicenne.

Un grande successo social

Un altro particolare rilevante all’interno della foto è il sottotitolo del film, se infatti nella pellicola del 2009 avevamo “Nut up or shut up”, quello del nuovo film è ”Double tap”. Per quanto riguarda la data di uscita non ci sono ancora rivelazioni ma probabilmente avverrà entro la fine dell’anno. La foto con le due locandine ha immediatamente fatto il giro del web, ad esempio il post precedente pubblicato su Facebook conta al momento circa 2.000 like e 48 commenti, mentre la foto con l’annuncio del sequel vanta oltre 100.000 like, più di 12.000 commenti e oltre 84.000 condivisioni; stesso successo anche su Twitter con oltre 20.000 retweet e più di 40.000 like.