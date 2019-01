Venerdì da duri, i migliori western su Sky Cinema Classics

Il venerdì su Sky Cinema Classics è da duri! Per tutto il mese di febbraio, il venerdì in prima e seconda serata la programmazione è dedicata ai migliori western , crime, action movie classici. Non mancare!

Venerdì 1 aprono il mese il caposaldo del genere con George Hilton, volto emblematico dello Spaghetti Western, LA PIÙ GRANDE RAPINA DEL WEST e PER UN DOLLARO DI GLORIA in cui, al confine con il Messico, i soldati francesi si alleano con un colonnello sudista per difendersi dagli indiani. Di questa guerra non dichiarata tra soldati sudisti e dragoni francesi, approfittano con improvvise scorrerie le tribù indiane di Wichita, le quali rivendicano il loro diritto sui territori del Rio Bravo. Incalzati dagli indiani, alcuni dragoni, al comando del capitano Clermont, si rifugiano nel forte Sharp, dove il colonnello sudista Lennox sta combattendo una specie di guerra privata.

Venerdì 8 in prima serata Charles Bronson è un mezzosangue braccato perché ha ucciso uno sceriffo per legittima difesa in CHATO, mentre in seconda serata John Wayne è al fianco di Robert Mitchum e James Caan nell’autentico classico di Howard Hawks EL DORADO. Il pistolero Cole capita nella città di El Dorado e viene coinvolto nella lotta tra una famiglia di coloni e un ricco proprietario di bestiame che intende sottrarre loro le terre sulle quali vivono. La banda dell'allevatore è ben organizzata, mentre a combatterla ci sono soltanto Cole, che oltre tutto è ferito, due suoi amici, che non sanno sparare, e uno sceriffo alcolizzato. Malgrado tutto, Cole e i suoi riescono ad avere la meglio.

Venerdì 15 si passa al capolavoro di Sergio Leone C’ERA UNA VOLTA IL WEST con Henry Fonda, Claudia Cardinale e Charles Bronson, seguito dallo spaghetti western diretto dal maestro Sergio Corbucci JOHNNY ORO. Venerdì 22 chiudono la programmazione mensile L’ORA DELLE PISTOLE, rivisitazione di uno degli eventi mitici del Far West per mano del regista de I magnifici sette John Sturges, e l’avventuroso COSTRETTO AD UCCIDERE con Charlton Heston.