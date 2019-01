Su Sky Cinema Max il venerdì è SCHWARZY ATTACK

Dal 1 febbraio ogni venerdì in prima e seconda serata, Sky Cinema Max dedica la programmazione all’inossidabile attore Arnold Schwarzenegger. Ad aprire il ciclo venerdì 1 è la pellicola TERMINATOR , lo segue in seconda serata TERMINATOR 3 – LE MACCHINE RIBELLI . Venerdì 8 è la volta di COMMANDO e SABOTAGE , mentre venerdì 15 di PREDATOR e GIORNI CONTATI . Chiude il ciclo venerdì 22 LAST ACTION HERO – L’ULTIMO GRANDE EROE .

Venerdì 1 apre il ciclo SCHWARZY ATTACK una delle sue interpretazioni più memorabili di Arnold Schwarzenegger: TERMINATOR, caposaldo del cinema sci-fi diretto da James Cameron e Schwarzy nei memorabili abiti di pelle di un temibile cyborg; lo segue in seconda serata il terzo capitolo della saga TERMINATOR 3 – LE MACCHINE RIBELLI in cui a voler uccidere John Connor stavolta è T-X (Kristanna Loken) una fotomodella alta un metro e ottanta, e a difenderlo il buon vecchio ammasso di muscoli, Arnold Schwarzenegger.

Venerdì 8 si passa all’action con COMMANDO dove il muscoloso attore è un colonnello in pensione che viene coinvolto nuovamente in azioni criminali e stragi quando la figlia viene rapita; e poi al film ambientato nel mondo dei cartelli della droga SABOTAGE, un thriller d'azione diretto da David Ayer. La storia vede protagonista una task force della DEA, la polizia americana che si occupa dei crimini legati alla droga. In questo caso, il gruppo deve fronteggiare delle pericolose organizzazioni e si ritrova a svolgere un raid contro una delle basi criminali.

Venerdì 15 Schwarzenegger sfida prima una creatura spaziale nel cult della fantascienza anni 80 PREDATOR, poi Satana nello spettacolare GIORNI CONTATI.

Venerdì 22 è la volta del film fra realtà e finzione diretto da John McTiernan LAST ACTION HERO – L’ULTIMO GRANDE EROE in cui un bambino entra all'interno di un film interpretato dal suo attore preferito, interpretato da Schwarzy; mentre in seconda serata chiude il ciclo TERMINATOR.

I titoli sono disponibili on demand nella collezione ATTORI – ARNOLD SCHWARZENEGGER.