Una cittadina funestata da misteriose sparizioni, un gruppo di ragazzini che si improvvisano detective, un clown inquietante quanto crudele che vive nelle fogne e dà loro la caccia! È l’horror con il più alto incasso di tutti i tempi: It, tratto dall’omonimo best seller di Stephen King (in prima tv venerdì 1 febbraio alle ore 21.15 sul canale 313), che ha scalzato dal podio Il sesto senso! Vi sveliamo quattro cose da paura! Per entrare meglio nelle dinamiche c'è 4 Cose per fare i Fighi - It.

UN EFFETTO SPECIALE DI NOME BILL

Il primo malefico Pennywise, nella miniserie tv del 1990, è stato il Tim Curry di The Rocky Horror Picture Show. Ora ci riprova Bill Skarsgård, figlio di Stellan e fratellino di Alexander, che si è allenato con un contorsionista per le sue performance sul set, aiutate comunque dalla CGI. Ma quando fa gli occhi strabici non c’è trucco e non c’è inganno: sono i suoi!

IL VERO PAGLIACCIO ASSASSINO

Il pagliaccio assassino di It, è stato ispirato dal vero serial killer clown John Wayne Gacy, che negli anni ‘70 uccise 33 persone negli Stati Uniti. King non lo ha mai ammesso, ma la prova è che nel film, durante la festa del 4 luglio, il clown che si vede sullo sfondo sfoggia lo stesso tipo di costume indossato da Gacy.

IL 27: NUMERO MALEDETTO O PORTAFORTUNA?

Il 27 è un numero legato indissolubilmente a It! Nel libro ogni 27 anni spariscono dei bambini nella cittadina di Derry, il film è uscito esattamente a 27 anni di distanza dalla versione tv, e il Bill della miniserie, Jonathan Brandis, è morto a soli 27 anni. Bill Skarsgård, il clown, ha compiuto 27 anni un mese prima del debutto del film nelle sale americane. La data di uscita? L’8 settembre 2017. La cui somma dà 27. Idem per la première del secondo capitolo, prevista per il 9, 6, 2019! Che sia un caso è da escludere!

GLI EX-RAGAZZINI DEL SEQUEL!

A interpretare gli ex-ragazzini ormai cresciuti del sequel, ambientato ai giorni nostri, sono: Jessica Chastain per Beverly, Jay Ryan per Ben e James McAvoy per Bill.