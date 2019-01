L'attesa sta per terminare. Giovedì 31 gennaio esce nelle sale italiane il terzo capitolo della saga di animazione firmata Dreamworks dedicata alle avventure di Hiccup e del suo amico drago, DRAGON TRAINER - IL MONDO NASCOSTO. Per l’occasione, domenica 27 gennaio Sky Cinema Uno propone una maratona con gli altri campioni d’incassi d’animazione prodotti dalla Dreamworks Animation. La programmazione si apre domenica mattina con alcuni capitoli dedicati all’orco verde più famoso del mondo cinematografico: SHREK 2, SHREK TERZO e SHREK E VISSERO FELICI E CONTENTI. La giornata prosegue poi con BABY BOSS, animazione candidata agli Oscar® 2018 che racconta la storia di un bambino che entra in conflitto con il dittatore in miniatura che si cela dietro al fratellino neonato, e con KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2, la fiaba di arti marziali con un simpatico e goloso panda che, secondo un'antica profezia, è il prescelto “Guerriero del Dragone”. In preserale è la volta de IL GATTO CON GLI STIVALI, rocambolesca avventura che vede protagonista il personaggio reso famoso dalla saga di Shrek. Infine, alle 21.00 è da non perdere la puntata di Cinepop dedicata al film in uscita al cinema, seguito alle 21.15 dal primo capitolo DRAGON TRAINER, che racconta la storia di Hiccup, figlio di un capo vichingo, che deve per la prima volta affrontare un minaccioso drago, scopre che il mostro è tutt'altro che cattivo e fra i due nasce una grande amicizia.



Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto è il terzo, e ultimo capitolo, della saga. Lo ha detto lo stesso regista Dean DeBlois che ha anche annunciato l'arrivo di una nuova creature che potrebbe cambiare molti equilibri. Coinvolti, tra gli altri, Cate Blanchett, America Ferrera, Jay Baruchel, F. Murray Abraham e Kristen Wiig.



Il tempo vola, infatti sono trascorsi già molti anni da quando il quindicenne Hiccup ha conosciuto il temibile drago Furia Buia, poi diventato Sdentato nonché il suo migliore amico. I vichinghi hanno accettato la sua presenza nel villaggio e ora è giunto il tempo di costruire insieme un mondo di pace e serenità nel quale uomini e draghi combattono, quando c'è bisogno, fianco a fianco. Ma gli equilibri vacillano quando in questo idilliaco villaggio irrompe Grimmel, il temuto cacciatore di draghi che sta conducendo all'estinzione la specie: perché la missione sia compiuta manca solo Sdentato. Ma il drago non pare molto spaventato: l'apparizione di una Furia Lucente lo distrae e ne risente anche l'amicizia con Hiccup.